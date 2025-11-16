◇男子ゴルフツアー 三井住友VISA太平洋マスターズ最終日（2025年11月16日 静岡県 太平洋クラブ御殿場コース＝7262ヤード、パー70）

首位で出た金子駆大（23＝NTPホールディングス）が2、3番で連続バーディーを奪い、10番を終え通算17アンダーまで伸ばして、2位に4打差をつけ独走態勢をキープしている。

李尚熹（イ・サンヒ、33＝韓国）が3番でイーグルを奪うなど前半で3つ伸ばして4打差で追走している。

2桁アンダーで回っているのはこの2人だけで、優勝争いは両者に絞られた。

木下稜介（34＝AKRacing）が通算9アンダーで3位につけている。2位で出た堀川未来夢（32＝Wave Energy）は、11番を終え2バーディー、5ボギーの通算7アンダー、5位に後退している。同じく2位で出た小平智（36＝Admiral）も3つスコアを落として通算7アンダーの5位に順位を下げている。

石川遼（34＝CASIO）は14ホールを終え、通算イーブンパーの36位。プロデビュー戦の中野麟太朗（22＝早大4年）は16ホールを終え、通算1オーバーの38位でプレーしている。