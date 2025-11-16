2022年に亡くなった作家、石原慎太郎さんの次男で、俳優の石原良純さんが17日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（後1・00）に出演します。14日放送回に続いて連続での出演。今回は長男・伸晃さん、三男・宏高さん、四男・延啓さんも登場し、石原家の4兄弟が勢ぞろいします。



【写真】石原4兄弟が勢ぞろい

今はとても「仲良し」という4人ですが、幼少の頃の良純さんは弟をいじめていたとか。数々の伝説を残した亡父慎太郎さんでしたが、そんな父との日々に思わず“苦情”も飛び出し…。父が亡くなって35日後に逝った母・典子さんは17歳で慎太郎さんと結婚して、夫を愛し続けた母だったそうです。だが実は、そんな両親にも離婚の危機があったと明かします。



番組では、叔父の故石原裕次郎さんも写っている貴重な結婚式の写真も公開。「昭和の家庭」で育った石原家の4兄弟が、父のこと、母のこと、そしてお互いことなど、驚きのプライベートを本音でトークします。



14日の放送は良純さん1人がゲストでしたが、終盤に突然チャイムが鳴り伸晃さん、宏高さん、延啓さんが登場。あいさつしたところでエンディング曲が流れてしまい、司会の黒柳徹子さんが「もうこれで終わっちゃうので、来週までいていただいてよろしいですか」と続きは月曜に持ち越しとなっていました。