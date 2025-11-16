【同居なのに町内会費は2軒分！？】突然出て行かれ…「嫁いびり」の噂まで＜第15話＞#4コマ母道場
何にお金を優先して使うかは、人それぞれです。各家庭が納得した上であれば、どのような使い方をしても問題はないと思いますが……。今回の主人公は、義実家で二世帯同居をはじめたカリンさんです。義母から求められるお金の使い道に、どうも納得がいかない様子です。もし義理の家族と価値観が合わなかった場合、あなたならどうしますか？
第15話 尽くしてきたのに……【義母の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さんが息子世帯の同居解消を伝えると、町内の人たちから心ない噂が広がってしまいました。娘さんに続き、息子さん一家まで出て行ったことで、「嫁いびりだったのでは？」とよくないイメージが持たれてしまったようです。断片的にその声が聞こえて落ち込むお義母さん。家に帰ってから、お義父さんに気持ちを吐露しはじめました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
