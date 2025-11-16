＜中間速報＞佐久間朱莉が年間女王戴冠へ首位T浮上 脇元華、永峰咲希らとV争い
＜伊藤園レディス 最終日◇16日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、年間女王（※）がかかる佐久間朱莉、初優勝を狙う28歳・脇元華がトータル13アンダー・首位に並んでいる。
1打差3位タイに永峰咲希、永井花奈、工藤優海。2打差6位タイには野澤真央、福山恵梨、イ・ミニョン（韓国）が続いている。今季国内2戦目の原英莉花はトータル10アンダー・9位。メルセデス・ランキング2位の神谷そらはトータル3アンダー・41位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。（※）今大会での佐久間の女王決定条件・優勝・単独2位：神谷が単独5位以下＆河本結が優勝以外・単独3位：神谷が単独15位以下＆河本結が単独2位以下・単独4位：神谷が単独30位以下＆河本結が単独3位以下
