¡¡¼«¤é¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤Ä¤é¤¤¡È¤Ä¤ï¤ê¡É¤òÉ½¤·¤¿°ìËç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡¢X¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î¿¹ÀîÍ¼µ®¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡ÖÇ¡¼Â¤ËÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿¹Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¤Ä¤ï¤ê¤Ë¶ì¤·¤àÍÍ»Ò¡Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Ë
ÏÃÂê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¿¹Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡ÖÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅê¹Æ¤·¤¿¤¨¤À¤Þ¤á¤µ¤ó¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤ï¤ê¥Ô¡¼¥¯»þ 7¡Á16w¡×¡Ê7¡Á16½µ¡Ë¤Î°ìÊ¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¼«¿È¤Î³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ù¥Ã¥É¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤³¤Ü¤ì¤¿¡Ö¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ¡×¤ä¡Ö¤è¤À¤ì¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥´¥ß¤Ð¤³¡×¡¢¡Ö¤·¤Ð¤ë¤Þ¤Ç¤¬¸Â³¦¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÓÒÅÇÊª¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÞ¤Ê¤É¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¡£
¡¡Ìó2¥«·î´ÖÂ³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢¿¹Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¼«¿È¤Î¤Ä¤ï¤êÂÎ¸³¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤âÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇÌó3¥«·î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¿²¤¿¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤ï¤ê¤Ë¤â¡ØÅÇ¤¤Å¤ï¤ê¡Ù¤ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¡Ø¿©¤Ù¤Å¤ï¤ê¡Ù¡¢Æ÷¤¤¤Çµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤ë¡ØÆ÷¤¤¤Å¤ï¤ê¡Ù¡¢¡Ø¤è¤À¤ì¤Å¤ï¤ê¡Ù¤¬¤³¤Î1Ëç¤ËÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÓÒÅÇÊª¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÂÞ¤¬¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ¤ä¥°¥ß¤ò¼ê¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤ËÃÖ¤¤¤ÆÌë¤ÊÌë¤Ê1»þ´Ö¤´¤È¤Ëµ¯¤¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿²¤¿¤¤ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶ÚÆù¤âÍî¤Á¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤ËÂ¤¬¥«¥ê¥Ã¥«¥ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡ËÇ¡¼Â¤ËÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¿¹ÀîÍ¼µ®¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¨¤À¤Þ¤á¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤ï¤ê¤ò¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤ÈÃÏ¹ö¡¦¹éÌä¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ä¥é¤¤¾É¾õ¤¬¡ØÇ¥ÉØ¤À¤«¤é¡Ù¡ØÉÂµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦°ì¸À¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»öÂÖ¤Ë¡¢¤¿¤À¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ë