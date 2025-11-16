1児の母・マリエ、「子育てがすっごくスムーズになった」愛用シューズあわせた私服コーデを披露 3歳長女＆愛犬との“家族ショット”も公開
1児の母でタレントのマリエ（38）が13日、自身のインスタグラムを更新。「A family photo」とつづり、長女（3）“顔出し”の家族ショットを披露した。
【写真】3歳長女＆愛犬・シャネルちゃんとの“顔出し”家族3ショット
写真は、長女、愛犬・シャネルちゃんと散歩をする日常の1コマをとらえたもの。マリエは長女と手をつないで歩き、楽しげな雰囲気が伝わってくる。
また、ジャケット×パンツスタイルのこの日の私服については、メンションを付け着用ブランドを紹介。
スニーカーは世界初のハンズフリーシューズ専門ブランド『KIZIK（キジック）』のものだと明かし、「このスリッポンスニーカーに出会って子育てがすっごくスムーズになった。ない日々に戻れないくらい快適でスタイリッシュ。抱っこしながら脱ぎ履きできちゃうって神シュ」と絶賛していた。
