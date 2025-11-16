この可愛さ、おうちだけじゃもったいない！【GELATO PIQUEのキッズパーカー】

大人向けルームウェアに負けず劣らず、可愛いであふれたGERATO PIQUEのキッズライン。

キッズライン内でルームウェアとして展開しているパーカーは、お出かけにも着せていきたいレベルのかわいさ！

ぜひ、おうちの中も外でも活用してください♡

キッズの大好物をモチーフにしたふわふわブルゾン

【KIDS】フリースブルゾン／GELATO PIQUE KIDS& BABY

ベージュはヒョウ、ピンクはリボン、ブルーは車プリントをあしらったフリースブルゾン。あたたかなフリース素材×スタンドカラーで外遊びにも大活躍しそう！ゆとりのあるサイズ感で、厚手のインナーを着せても問題なし。90センチから120センチまでサイズをご用意しているので、姉妹・兄弟でリンクコーデしても可愛いです♡

フードをすっぽりかぶればスヌーピーに変身♡

【PEANUTS PUPPIES】【KIDS】スヌーピーパーカ／GELATO PIQUE KIDS& BABY

くるくるした糸で編んだふっくらした着心地のジップパーカ。袖口にはスヌーピーの前足をイメージしたミトンをつけているので、手袋をつけずにおでかけできちゃいます♡しっぽつきで後ろ姿も間違いなく可愛い！冬のギフトにもおすすめなアイテムです。

キッズもママもときめくビッグなハート柄

【KIDS】エアリーモコハートパーカー／GELATO PIQUE KIDS& BABY

GELATO PIQUEで大人気のエアリーモコシリーズをキッズラインでも！大きなハート柄を散らしたキュートなパーカは、同柄でBABYサイズのポンチョも展開しているので赤ちゃんともリンクコーデができちゃいます。同柄のボトムをセットアップで着こなすのも可愛い！

レッド、ブルーの２色展開です。

親子で楽しめるカラフルボーダー柄パーカも

【KIDS】ベビモコカラフルボーダーパーカ／GELATO PIQUE KIDS& BABY

カラフルなボーダー柄で寒い季節をハッピーに♡もっちり柔らかな質感のベビモコシリーズのパーカは、レディース＆ベビーラインとリンクコーデが叶うので親子で楽しめます。ふっくら軽い素材感で、着心地を重視するお子さんも満足するはず。袖にはロゴ刺繍もプラス。

ピンクとブルーの２色展開です。

ぴょこんと立った耳がキュート。男の子が着ても◎

【Dick Bruna】【KIDS】miffy パイルパーカ／GELATO PIQUE KIDS& BABY

柔らかなパイル素材で仕立てたパーカ。フードをかぶればミッフィーになりきれちゃいます♡お花をかたどったチャームはシリコン製で、キッズがつかみやすいサイズ感なのでお着替えもかんたん。オールシーズン使えます。

ドラえもんの世界観にひたれるもこもこパーカ！

【ドラえもん】【キッズ】パーカ／GELATO PIQUE KIDS& BABY

イエローはドラミちゃん、ブルーはドラえもんをモチーフにしたデザイン。両方ともフードをかぶれば、キャラになりきれちゃう仕様です。またポイントはフロントに施した四次元ポケット！遊び心がきいていてキッズも大喜びしそうです！