¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥é¥Ð¥¤¡×Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö¶Ø¶è¡×¡Äà£Ù£Í£Ïá¤¬ÂçÉü³è¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌ¾¶Ê¡Ú¥¢¥Ë¥½¥ó»ÍÈ¾À¤µª¡Û
¡¡°©ºäÂç²Ï¡¦¶û»Þ¼ÂÇµÍü¡¦ÀîÅè°¡Èþ¡ÊÅ£µÜÍý·Ã¡¦ËÙ¹¾Í³°á¡¦´îÂ¿Â¼·ÃÍü¡Ë¡Ö¥×¥ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×
¡¡£²£°£°£¸Ç¯¤«¤é£°£¹Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¤È¤é¥É¥é¡×¤ÎÂè£±´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥×¥ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó£³¿Í¡Ê¤ò±é¤¸¤¿À¼Í¥¤µ¤ó¡Ë¤Ç¡¢ÊüÁ÷Åö»þ¤Ï¥ª¥ê¥³¥óºÇ¹â°Ì£±£·°Ì¤È¤¤¤¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«½ñ¤¯¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡È¥Æ¥¯¥Î²ÎÍØ¡É¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¥Æ¥¯¥Î²ÎÍØ¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤ÎÁ°È¾¤À¡££Ù£Í£Ï¤¬¶õÁ°¤ÎÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ò¶î»È¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¿·¤·¤¤»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë²ÎÍØ³¦¤Ë¤âÇÈµÚ¡£¶Ê¤Î¹ü³Ê¤Ï²¦Æ»¤Î²ÎÍØ¶Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±éÁÕ¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¥Ô¥³¥Ô¥³¤Î¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Æ¥¯¥Î²ÎÍØ¤À¡£
¡¡¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥é¥Ð¥¤¡×¡¢Æ£Â¼Èþ¼ù¡ÖÌ´Îø¿Í¡×¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö¶Ø¶è¡×¤Ê¤É¡¢¼ç¤ËºÙÌîÀ²¿Ã¤é£Ù£Í£Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤¬°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡££Ù£Í£Ï¼«¤éÊü¤Ã¤¿£¸£³Ç¯¤Î¡Ö²á·ã¤Ê½Ê½÷¡×¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î²ÎÍØ¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÏÃ¤ò¡Ö¥×¥ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤ËÌá¤¹¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¤½¤ó¤Ê±ýÇ¯¤Î¥Æ¥¯¥Î²ÎÍØ¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬£°£¸Ç¯¤ËÂçÉü³è¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌ¾¶Ê¤Ê¤Î¤À¡£°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤é¼ª¤Ë»Ä¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²ÎÍØ¶Ê´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢Å£µÜ¡¦ËÙ¹¾¡¦´îÂ¿Â¼¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤À¼¤Ç²Î¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¤È¤é¥É¥é¡×¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¢¥Ë¥á¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÏÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¤Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï´°Á´¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤·³¤³°¤Ç¤â¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ²»³Ú¤ÎºÆÉ¾²Á¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬µ¯¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥Æ¥¯¥Î²ÎÍØ¤ÏºÇ±¦Íã¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤ËÇ®¶¸¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¥ê¥¹¥Ê¡¼¤âÂ³½Ð¤·¤½¤¦¤À¡£