¡ÖÆ©ÀÏ¼£ÎÅ¡×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø»Å»ö¡Ù¤Ï¤Ç¤¤ë¡© °å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÈÎ¾Î©¡É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Æ©ÀÏ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Å»ö¤ä¼ñÌ£¡¢¼Ò²ñ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¬ÀÚ¤Ê¼«¸Ê´ÉÍý¤È¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ´À°¤Ë¤è¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï½¢Ï«¤È¤ÎÎ¾Î©¤ä±¿Æ°¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬À¸³è¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÀõÀî µ®²ð¡Ê°å»Õ¡Ë
2004Ç¯»äÎ©³¤¾ë¹âÅù³Ø¹»Â´¶È
2010Ç¯»äÎ©ÅìË®Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È°å»ÕÌÈµö¼èÆÀ
2012Ç¯¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆü»º¸üÀ¸²ñ¶ÌÀîÉÂ±¡
2016Ç¯ÅìË®Âç³Ø°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÂç¶¶ÉÂ±¡¿ÕÂ¡Æâ²Ê
2018Ç¯°åÎÅ¼ÒÃÄË¡¿Í¼·Ê¡²ñ¥Û¥ê¥£¥Þー¥à¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
2022Ç¯ÀõÀî¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
¡ÚÌÈµö¡¦»ñ³Ê¡Û
¡¦°å³ØÇî»Î
¡¦ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å
¡¦ÆüËÜ¿ÕÂ¡³Ø²ñ¿ÕÂ¡ÀìÌç°å
¡¦ÆüËÜÆ©ÀÏ°å³Ø²ñÆ©ÀÏÀìÌç°å
¡¦Ï«Æ¯±ÒÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡ÊÊÝ·ò±ÒÀ¸¡Ë
¡¦ÅìµþÅÔÊ¡»ã¶ÉÇ§ÄêÆñÉÂ»ØÄê°å
Æ©ÀÏ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Î¹©É×
Æ©ÀÏ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬»Å»ö¤ä¼ñÌ£¡¢¼Ò²ñ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¼«¸Ê´ÉÍý¤È¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂÎÄ´¤ä¼£ÎÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿Ä´À°¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½¢Ï«¤ÈÆ©ÀÏ¼£ÎÅ¤ÎÎ¾Î©
Æ©ÀÏ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ì±ÕÆ©ÀÏ¤Î¾ì¹ç¡¢Ìë´ÖÆ©ÀÏ¤äÁáÄ«Æ©ÀÏ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Î½¢Ï«»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½µ3²ó¤ÎÆ©ÀÏÆü¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥·¥Õ¥ÈÄ´À°¤ä¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤Î³èÍÑ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£Ê¢ËìÆ©ÀÏ¤Î¾ì¹ç¤ÏÄÌ±¡²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¤Ç¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½¢Ï«·ÑÂ³¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¢Ï«¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ø¤ÎÉÂ¾õÀâÌÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Æ©ÀÏ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢ÄÌ±¡¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ø¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»º¶È°å¤ä¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ÎÄ´À°¤äµÙ·Æ»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤Î¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢½¢Ï«»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤éÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¤ÈÆü¾ï³èÆ°¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý
Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤Ï¡¢¶ÚÎÏ°Ý»ý¡¢¿´ÇÙµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¡¢¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Æ©ÀÏ´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢·Ú¤¤¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ÏÈò¤±¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶¯ÅÙ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£±¿Æ°½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢À¸³è¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
·ì±ÕÆ©ÀÏ¤ÎÊý¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥È(·ì´É¥¢¥¯¥»¥¹)¤Î¤¢¤ëÏÓ¤Ë²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Þ¤¹¡£½Å¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ä¡¢ÏÓËí¤ò¤¹¤ë¡¢·ì°µÂ¬Äê¤ò¥·¥ã¥ó¥ÈÂ¦¤Ç¹Ô¤¦¤Ê¤É¤ÏÈò¤±¤Þ¤¹¡£±¿Æ°Á°¸å¤Ë¤Ï¿åÊ¬ÀÝ¼èÎÌ¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢Æ©ÀÏ´Ö¤ÎÂÎ½ÅÁý²Ã¤¬²áÅÙ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ»þ¤äÆ©ÀÏÄ¾¸å¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢µÙÂ©¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Äê´üÅª¤Ê±¿Æ°½¬´·¤Ë¤è¤ê¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò¹â¤á¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤äÍý³ØÎÅË¡»Î¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿±¿Æ°¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Æ©ÀÏ¼£ÎÅ¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃÎ¼±¤È¼«¸Ê´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ä¹´üÅª¤Ë·ÑÂ³¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ì±ÕÆ©ÀÏ¤ÈÊ¢ËìÆ©ÀÏ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¿ÈÂÎ¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿©»öÎÅË¡¤ä¿åÊ¬´ÉÍý¡¢´¶À÷Í½ËÉ¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¥±¥¢¤¬¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ò¹â¤á¡¢¹çÊ»¾É¤òËÉ¤°¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´ÊÑ²½¤òÁá´ü¤Ë»¡ÃÎ¤·¡¢°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤ÊÆ©ÀÏÀ¸³è¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£µ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯ÀìÌçµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
Åìµþ½÷»Ò°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡¡Ö·ì±Õ¾ô²½ÎÅË¡²Ê:Æ©ÀÏÎÅË¡¤Î¼ïÎà¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÆ©ÀÏ°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¸½àÅª¤ÊÆ©ÀÏÁàºî¤È±¡Æâ´¶À÷Í½ËÉ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë
ÆüËÜÆ©ÀÏ°å³Ø²ñ»²¹ÍÊ¸¸¥
Æ©ÀÏ¤Î³«»Ï¤È·ÑÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë °Õ»×·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄó¸À