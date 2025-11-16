１１月１６日の東京４Ｒ・２歳新馬（ダート１６００メートル、１６頭立て）は、７番人気のアジアントレジャー（牡２歳、美浦・蛯名正義厩舎、父アジアエクスプレス）が、逃げ切って初陣を飾った。勝ちタイムは１分４０秒５（良）。

大外枠からゲートを決めると先手を主張しハナに立った。道中はマイペースでラップを刻むと、残り３５０メートルまでは手応えは楽。一度は断然人気のタイキブリッツェン（三浦皇成騎手）に並びかけられたが、二枚腰で再び突き放すと１馬身１／４差をつけてゴール板を駆け抜けた。酒井学騎手は「流れは遅かったけど後ろもなかなか来なくて、来るまで待とうと思った。直線で声を出したらグッとまた行ってくれたし、声の扶助も効果的だったのかも。まだ抜きながら走っているし、楽しみな馬」と評価。

蛯名正調教師は「外枠も良かったのかもしれないね。まだ（後ろが）来たぶんしか出ていかないから、（後ろと）離れたらまたフワッとしていたしまだ子供なところがあります。もともと動いてはいたけど、調教でメンコを外したら昨日勝った新馬（マスターソアラ）をあおっていたからね」と、厩舎２日連続の新馬Ｖを喜んだ。