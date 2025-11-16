フィギュアスケート男子の五輪2大会連続メダリストでプロとして活動する宇野昌磨さん（27）が15日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。意外な交流関係を明かした。

宇野さんは五輪で日本フィギュア界最多のメダル3個を獲得し、世界選手権も2連覇。四大陸選手権、世界選手権、グランプリファイナルを全て優勝するキャリアグランドスラムを達成したのは日本人男子では高橋大輔さん、羽生結弦さん、そして宇野昌磨さんの3人だけ。そんな華々しいキャリアを経て、昨年5月、競技を引退し、プロスケーターへと転向した。

MCの加藤浩次が「ご飯行ったりとか、頻繁に連絡取る人は？」と聞くと、宇野さんは「フィギュア界じゃなければ、結構ゲーム仲間がいます。ゲームしてる40歳のおじさんとか」と告白した。

「アンシュタイン」の河井ゆずるは「それは、オンライン上で繋がってて、実際にご飯行ったりもしたことある？」と質問。宇野さんは「2回ぐらい、遊びに行ったことがあるぐらいの」と明かした。

河井は「宇野昌磨選手だって向こうは知ってたんですか？」と聞くと、「最初は知らなかったんですけど、途中でカミングアウトして」と宇野さん。ゲーム中は「僕は結構名前色々変えてやってます。あえて宇野昌磨でやる時もありますし」とも。「ちょっとやっぱ対戦ゲームなので、少しでも相手に圧をかけたいなって。自分の名前使って」とニヤリ。

加藤は「めっちゃガチ勢だね」とツッコむと、宇野さんは「ちょっと緊張しろよっていう」と返し、笑わせた。