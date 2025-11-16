堺雅人／撮影：KOBA （C）ORICON NewS inc.

　俳優の堺雅人が、16日に放送されたTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜　前9：54）にゲスト出演し、爆笑問題・太田光とトークした。

【動画】「モンゴルの撮影で…」『VIVANT』撮影での過酷な裏話を暴露した堺雅人

　同番組の新コーナー「光代の部屋」が今回から開始。太田が友だちを探そうと、妻・太田光代氏の部屋を借りて、ゲストと2ショットで語った。

　『VIVANT』続編も期待されるなか、堺は「2ヶ月行って、アゼルバイジャンに」「大変ですよ、大変」と撮影が進んでいることを明かした。

　太田がセリフの覚え方を聞くと、堺は「スッとは入らないです」「スマホに全部入れて、（ウォーキングで）歩きながらしゃべって」と告白。「200円とか300円」の喫茶店のカウンターでブツブツ覚えることもあると明かした。