堺雅人『VIVANT』セリフの覚え方…続編撮影に言及 太田光が『サンジャポ』で質問
俳優の堺雅人が、16日に放送されたTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）にゲスト出演し、爆笑問題・太田光とトークした。
【動画】「モンゴルの撮影で…」『VIVANT』撮影での過酷な裏話を暴露した堺雅人
同番組の新コーナー「光代の部屋」が今回から開始。太田が友だちを探そうと、妻・太田光代氏の部屋を借りて、ゲストと2ショットで語った。
『VIVANT』続編も期待されるなか、堺は「2ヶ月行って、アゼルバイジャンに」「大変ですよ、大変」と撮影が進んでいることを明かした。
太田がセリフの覚え方を聞くと、堺は「スッとは入らないです」「スマホに全部入れて、（ウォーキングで）歩きながらしゃべって」と告白。「200円とか300円」の喫茶店のカウンターでブツブツ覚えることもあると明かした。
