¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ»Ã¼¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤¬£±£µÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¶Ã¤¤Î¥â¥Ç¥ëÊ×Îò¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë»Ð¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥«¥ì¥ó¡¢¥¸¥§¥·¥«¤È¤Î¡ÈÆ»Ã¼»°»ÐËå¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤Ï¡¢£¶ºÐÇ¯¾å¤ÎÄ¹»Ð¡¦¥«¥ì¥ó¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ³Ø£±Ç¯À¸¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÏÅö»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¥®¥ã¥ë¡É¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¿§Çò¤Ç¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¡È¥¶¡¦¥â¥Ç¥ë¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥â¥Ç¥ë¼¤á¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¥®¥ã¥ë¤ËÆ´¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢Êì¤ä»Ð¤¿¤Á¤«¤éÂçÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¥â¥Ç¥ë¤ò¼¤á¤Æ¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¹â¹»£³Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¡ØÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¡Ù¤Ç¡Ä¡×¤ÈÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¼¤á¤Æ¡¢¥®¥ã¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤éÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¿¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤ºÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤Ï¡ÖÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡×ºÆ¤Ó¥â¥Ç¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤½¤ó¤ÊËöÃ¼¤«¤é¤¤¤¯¤Î¤è¡©¤¤¤¤ÀÊ»ý¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÊ×Îò¤Ë¡¢¤¢Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£