Ä¶ÆÃµÞ¡¦ÇðÌÚÍª¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ëà½ÉÂêá½Ð¤¹¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÍ½ÁÛ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×
Ä¶ÆÃµÞ¤ÎÇðÌÚÍª¡Ê20¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÇðÌÚÍª¡¡1st¼Ì¿¿½¸¡Ø19¢ª20¡Ù¡×¡ÊKADOKAWA´©¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Î·§ËÜ¸©¤Ç2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ»£±Æ¤·¡¢19ºÐ¤«¤é20ºÐ¤Ø¡¢Âç¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òµÏ¿¤·¤¿1ºý¡£¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¡¢Âç¿Í¤È¤·¤Æ¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÇ¯Îð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤ò¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âÅê±Æ¡£¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¤«¤Í¤ÆÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë1²ó¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ç¯Îð¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿½¸¡£ÃíÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤³¤«¤é¤¬19ºÐ¤Ç¤É¤³¤«¤é¤¬¥Ï¥¿¥Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÍ½ÁÛ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤âÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ê¤éÅö¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¼ê¤Ë¼è¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¡È½ÉÂê¡É¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡ÖËÍ¤ÎÎÉ¤µ¤âÁØ¤Ç¤¹¤··§ËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤âµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£