【その他の画像・動画等を元記事で観る】

俳優・アーティストののんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』のこれまでを振り返る特別番組が、11月16日21時45分から放送されることが決定した。

■ドラマ『MISS KING / ミス・キング』とは？

「ABEMA」オリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマである。

辛い過去と向き合いながらも“盤上のダークヒーロー”として史上初の女性棋士を目指し、前に進もうとする主人公・国見飛鳥を演じるのは、今年の話題作に立て続けに出演し、俳優としての進化が大きく評価されている、のん。 そして飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる”元棋士のヒモ男”藤堂成悟を藤木直人、復讐計画を見守る藤堂の恋人・堺礼子役には倉科カナ、飛鳥が人生を懸けて復讐する父親であり“天才棋士”の結城彰一役に中村獅童が出演。さらに、奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡徳馬、山口紗弥加ら豪華キャストが勢揃いしている。

■ドラマの現場の裏話をのん×藤木直人が語り尽くす！

そんなドラマもいよいよ最終回を迎え、11月17日20時より無料配信開始される。それを記念した特別番組『ABEMAオリジナルドラマ「MISS KING / ミス・キング」大ヒット御礼！緊急開催 のん×藤木直人 最終回直前スペシャルトーク』が、11月16日21時45分より「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送することを決定した。

最終回を直前に控え、作品の魅力やこれまでの物語について、そしてキャスト陣とのエピソードなど、のんと藤木直人が振り返っていく内容となり、15日に東京・渋谷UDAGAWA BASEにて行われた公開収録には約100名のファンが集まり収録の様子を見守った。

番組内ではさまざまなトークが繰り広げられ、お互いに助けられたと感じたことや、お互いを漢字１文字で例えるなど、“復讐のバディ”としてたくさんのシーンで共演したのんと藤木だからこその、微笑ましいエピソードも飛び出した。

また、本作は2026年1月7日22時まで「ABEMA」にて全話無料配信も決定し、司会より年末年始の予定を聞かれたのんの意外な回答に、思わず藤木が突っ込む場面もあるなど、終始和気あいあいとした雰囲気で収録は進んだ。

これまで「将棋チャンネル」を通じて、将棋の魅力を届けてきた「ABEMA」が、ドラマという新たな形で将棋の魅力と逆境に立ち向かう女性の生き様描いた『MISS KING / ミス・キング』。ぜひこの機会にご覧になってほしい。

■『MISS KING / ミス・キング』第1話～第7話ダイジェスト映像

■関連リンク

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』

https://abema.tv/video/title/90-2038

ABEMA SPECIALチャンネル『ABEMAオリジナルドラマ「MISS KING / ミス・キング」大ヒット御礼！緊急開催 のん×藤木直人 最終回直前スペシャルトーク』

11/16（日）21:45～

https://abema.tv/channels/abema-special/slots/F2CrZfQ1FA2tXH