

弥次喜多像（写真：soulman / PIXTA）

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第46回は、『東海道中膝栗毛』の作者・十返舎一九（じっぺんしゃ いっく）について解説する。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

武士を辞めて戯作者の道へと突き進んだ

おっちょこちょいな弥次さんと喜多さんの2人組が、行く先々でトラブルを起こし、東海道を通って江戸から京都・大坂へ旅をする――。

そんなお笑い要素満載でありながら、旅行ガイドとしても役に立つ『東海道中膝栗毛（とうかいどうちゅうひざくりげ）』。作者の十返舎一九を大河ドラマ「べらぼう」では、井上芳雄が演じている。どんな人物だったのだろうか。

十返舎一九は明和2（1765）年、駿河国府中（現在の静岡県静岡市葵区）で、下級武士の子として生まれた。本名は重田貞一。

若くして江戸に出て武家奉公をしたのちに、天明7（1787）年には大坂に移り住んでいたようだ。一説には、江戸で駿府町奉行の経験を持つ旗本・小田切直年に仕えて、小田切が大坂町奉行に就くとともに、上方に赴任したともいわれる。

大坂では浄瑠璃を学び、「近松余七」の名で『木下蔭狭間合戦』（このしたかげはざまがっせん）という合作浄瑠璃を作った。私生活では、材木商に入り婿としたものの、逃げ出したとも言われている。

やがて一九は武士を辞めて、筆一本で生きる道へと突き進んでいく。

寛政5（1793）年、30歳のときに江戸にわたった一九。

山東京伝と知り合って、翌年の正月には京伝作の黄表紙『初役金烏帽子魚（はつやくこがねのえぼしうお）』の挿絵を担当した。そこから縁が生まれたようで、秋には耕書堂の蔦屋重三郎のもとに身を寄せるようになる。

早々と蔦重にその才を認められたらしい。さらにその翌年にあたる寛政7（1795）年の正月には、『心学時計草』『新鋳小判』『奇妙頂礼胎錫杖』と一九は3点の黄表紙を刊行。京伝の作品はこの年に出なかったため、蔦重としても一九の活躍は有難かったことだろう。

この頃には「十返舎一九」の筆名を使っていた。由来は一九がかつて習っていた香道に関連している。香道とは、茶道、華道や能と同様に、室町時代に生まれた芸道の一つで、香木を焚いて楽しみ、判別するというもの。天下の名香として知られているのが「蘭奢待（らんじゃたい）」という香木で、別名「黄熟香（おうじゅくこう）」ともいう。

蘭奢待（黄熟香）は10回炊いても香りを失わないことから「十返しの香」とも呼ばれ、そこから「十返舎」という筆名が生まれたらしい。「一九」は幼名の「市九」に由来するという見方が強い。

書いて書いて書きまくったがヒットには恵まれず

化け物ネタを得意とした一九は、寛政8（1796）年にも、『化物小遣帳』『化物 年中行状記』『怪談筆始』の3点を蔦重のもとで刊行している。それだけではない。村田屋治郎兵衛・榎本屋吉兵衛・岩戸屋喜三郎・西宮新六といった版元とも仕事をした。この年には、蔦重のところで出した3冊以外に、13点も黄表紙を出しているのだから、すさまじい。

その後も、精力的に書いて書いて書きまくった一九だが、なかなかヒット作に恵まれなかった。それでもへこたれずに、毎年20作もの黄表紙を書き続けたところ、ついにミラクルヒットを飛ばすことになる。

享和2（1802）年に初編を出した『東海道中膝栗毛』である。その反響の大きさから以後、実に20年にわたって、『東海道中膝栗毛』は12編もの続編が刊行されることになる。

児童書では描かれない「弥次さんと喜多さん」の素顔

後世でも広くその作品名が知れ渡った『東海道中膝栗毛』だが「子どもの頃に読んだなあ」と思い、懐かしく再読してみると、「こんな場面あったっけ？」と驚くかもしれない。児童用の現代語訳ではカットされたり改変されたりしているが、原作では宿場女郎と遊ぶ弥次さんと喜多さんの姿が多く描かれている。

例えば、弥次さんと喜多さんの2人組は東海道を進む途中で、十吉という男と知り合い、3人で三島の宿へ。飯盛女のおたけとおつるを酒の席に呼んで盛り上がると、十吉は隣の部屋に移り、弥次さんと喜多さんはそれぞれの女性と一緒の布団に入っている。すると、旅の途中で買ったスッポンが藁包から抜け出して大騒ぎに。そんな混乱の隙に十吉は盗みを働くというドタバタ劇が繰り広げられている。

また江尻を過ぎて府中に着くと、旧知の家を訪ねて費用を工面してまで、弥次さんと喜多さんは遊郭へ。遊女屋の2階で二人ともそれぞれの相手と一晩を過ごす。

日坂宿の旅籠に宿泊したときには、喜多さんは若い巫女に夜這いをかけるも、同じことを考えていた弥次さんと暗闇のなかで口づけをしてしまうなど、ハチャメチャな展開となっている。

挙げればほかにもいろいろとあるが、道中立ち寄る店で女の容姿をあれこれ評論しては、宿の女に手を出そうとするのが、お決まりのパターンだ。

それでいて、道中に登場する場所や店は実在するもの。十返舎一九による取材旅行に基づいており、旅行ガイド本としても楽しめるというわけだ。

これまで、どれだけ作品を書いてもヒットにつながらなかったからだろう。『東海道中膝栗毛』がこれほどの大反響を呼ぶとは、版元も一九自身も予想していなかったらしい。

おそらく、もはや売れ行きなどは考えずに肩の力を抜いて、ただただ面白い読み物を追求したら、大ホームランとなったのではないだろうか。

日本で初めての職業作家に

『東海道中膝栗毛』によって一躍、流行作家になった十返舎一九。曲亭馬琴とともに、日本で初めての職業作家とされている。

NHK大河ドラマ「べらぼう」にもついに一九が登場するが、『東海道中膝栗毛』が出たのは、蔦重の死後のこと。若き日の下積み時代が描かれることになりそうだ。

【参考文献】

旅の文化研究所編『絵図に見る東海道中膝栗毛』（河出書房新社）

楊暁捷 著、板坂則子監修『戯れる江戸の文字絵 十返舎一九「文字の知画」よみがえる大衆の笑い』（‎マール社）

鈴木俊幸著『蔦屋重三郎』（平凡社新書）

鈴木俊幸監修『蔦屋重三郎 時代を変えた江戸の本屋』（平凡社）

倉本初夫著『探訪・蔦屋重三郎 天明文化をリードした出版人』（れんが書房新社）

山村竜也監修・文「蔦重の復活と晩年 その後の耕書堂」（『歴史人』ABCアーク 2025年2月号）

（真山 知幸 ： 著述家）