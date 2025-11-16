クラシックが、今の暮らしにフィットする。スタイルと収納力の再定義【アディダス】のリュックがAmazonに登場中‼
たっぷり入って、すっきり持てる。毎日に寄り添うアディダスの定番【アディダス】のリュックがAmazonに登場!
アディダスのリュックは、アディダスの定番アイテムとして人気を集めたクラシックモデルの復刻版。
繰り返し使えるコーヒーカップやノートPC、ランニングギアなど、日常の必需品をたっぷり収納できる容量を備え、サイドにはウォーターボトル用のポケットも装備。スタイリッシュなデザインで、通勤・通学からアクティブなシーンまで幅広く活躍する。
本製品にはリサイクル素材を60パーセント以上使用しており、プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みを体現。
環境への配慮と実用性を両立した、現代のライフスタイルにフィットするバックパックだ。
