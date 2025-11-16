「LUCY尾瀬鳩待」の“最高の尾瀬ハイク”がさらに進化！2026年新コンテンツ＆限定オリジナルグッズを初公開
星野リゾート初の山ホテル「LUCY尾瀬鳩待 by 星野リゾート」(以下、LUCY尾瀬鳩待)は、2025年10月23日より2026年度宿泊の販売を開始している。
【写真】ロッカーに荷物を預け、身軽に出発
2025年開業初年度分の宿泊予約は、販売開始からわずか2週間で完売。2026年は4月下旬から10月24日(土)まで、尾瀬の山開きに合わせてオープンを予定。コンセプトである「最高の尾瀬ハイクがはじまるホテル」として、山時間が快適で充実したものとなるよう、2026年度はさらなる新サービスやコンテンツの提供を予定している。また、滞在の思い出を彩るオリジナルグッズも販売。陶芸家の鹿児島睦さん、デザイナーの真田緑さんが手掛ける、心和むアイテムがそろう。これらのグッズは、尾瀬ハイクのお供としてだけでなく、次の旅への思いをつなぐアイテムとしても活用できる。
■2026年度の宿泊予約を開始
LUCY尾瀬鳩待は2025年春、山ホテル「LUCY」ブランドの誕生とともにブランド1施設目のホテルとして同年9月の開業を発表。2025年4月22日に販売を開始した開業初年度分(9月1日〜10月25日)の宿泊予約は販売開始からわずか2週間で完売した。
【宿泊者からのコメント】
・登山は好きだけど山で宿泊するにはハードルを感じ、これまでしたことがありませんでした。今回LUCYを知って思い切って予約。初心者でも心配しないで滞在できました。
・遠方からの滞在でスーツケースがありました。チェックイン前でも荷物を預けることができ、身軽に出かけられて助かりました。
・山好きの夫から登山の誘いを受けており、山での宿泊が不安でずっと断っていたけど、ここならばどうか、と夫から提案があり、宿泊したところ、想像とは全く違う滞在に大満足！
2026年度は尾瀬の山開きに合わせた、4月下旬から10月24日までの運営を予定しており、宿泊予約を2025年10月22日から受付開始。2025年10月22日時点では、2026年4月29日(祝)から10月24日(土)までの179日間の受付を開始、4月28日(火)以前宿泊分の販売は雪解けの状況を鑑みながら順次案内が開始される。
対象期間：2026年4月29日(祝)〜10月24日(土)チェックイン分
対象客室：ドミトリー(1人定員)、ツインルーム(2人定員)、フォースルーム(4人定員)
対象プラン：各客室、素泊りプランまたは夕食付きプラン
販売場所：「LUCY尾瀬鳩待」施設公式サイト
■最高の尾瀬ハイクのための快適サポートと滞在を彩る新コンテンツ
尾瀬は本州最大規模の高層湿原。雪解け後、初夏の水芭蕉からはじまり、夏には高山植物が咲き乱れ、秋には豊かな紅葉が楽しめる。そんな尾瀬の玄関口「鳩待峠」に位置するLUCY尾瀬鳩待は、負担を軽減しながらも尾瀬ハイクを満喫したい人にとって絶好のロケーションだ。
快適なハイクをサポートするため、荷物預かりロッカーなどの設備を完備するほか、双眼鏡などのレンタルサービスもあり。2026年度は尾瀬ハイクをより充実させる「ハイキングセット」が登場予定だ。さらに、ラウンジでのドリンクサービスタイムや、宿泊者だけしかいない鳩待峠で楽しむ尾瀬の星空観察など、ホテルの滞在時間を充実させるコンテンツも予定されている。
■尾瀬ハイクの最高のお供。思わず手に取りたくなるオリジナルグッズ
館内の“ラストコンビニ”「Food ＆ Drink Station」と、ホテル隣接の「はとまちベース Cafe ＆ Shop」には、軽食やスナック、登山での必要備品のほか、尾瀬ハイクを彩るオリジナルのグッズがずらり。デザインを手掛けたのは、陶芸やファブリック、版画など、幅広い分野で活躍する 鹿児島睦(かごしま・まこと)さん、テキスタイルブランド「H/A/R/V/E/S/T(ハーベスト)」を展開するデザイナー・真田緑(さなだ・みどり)さん。尾瀬の景色や動植物がかわいらしく鮮やかに描かれたアイテムは、身に付けるだけで最高の尾瀬ハイクのはじまりに。鹿児島睦さんデザインのオリジナルマグカップは、ホテル宿泊者限定で購入できるアイテムだ。
■デザイナー紹介
■鹿児島睦さん
陶芸家・アーティスト。美術大学卒業後、インテリア会社に勤務しディスプレイやマネジメントを担当。2002年より福岡市内にある自身のアトリエにて陶器やファブリック、版画などを中心に制作。ロサンゼルス､台北､ロンドンなどで個展を開催。作品制作のほか、国内外のブランドへ図案の提供も行っており、さまざまなプロダクトを発表。また、国際的なアートプロジェクトへの参加や、空間への壁画制作など活動の幅は多岐にわたる。
【コメント】
たくさんの人が愛し、大切に守ってきた尾瀬で、その同じ気持ちを持って尾瀬に訪れた方がグッズを使って楽しんでくださったらとてもうれしいです。
■真田緑さん
自然の中で得た体験や記憶をかたちにして届けるテキスタイル・グラフィックデザイナー。「自然からの収穫で毎日に彩りを」という活動のコンセプトを持つ自身のブランド「H/A/R/V/E/S/T(ハーベスト)」も展開。
【コメント】
これからはじまる尾瀬での時間がより楽しいものとなりますように、という思いを込めて、尾瀬に広がる自然や至仏山、燧ヶ岳などをモチーフに、デザインをさせていただきました。帰宅後も尾瀬での時間に思いをはせるアイテムとなりましたらうれしいです。
■施設概要
施設名称：LUCY尾瀬鳩待 by 星野リゾート
所在地：群馬県利根郡片品村大字戸倉中原山898番14
電話：050-3134-8099(LUCY予約センター)
客室数：25室
客室内訳：ドミトリー(1人定員)12室／ツインルーム(2人定員)10室／フォースルーム(4人定員)3室
料金：1泊1万4050円〜(2人1室ツインルーム利用時1人あたり、サービス料込、夕食付き)
付帯施設：パブリックスペース、シャワールーム、ロッカースペース、Food ＆ Drink Station
「はとまちベース Cafe ＆ Shop by 星野リゾート」※日帰り利用可能
アクセス：関越交通 乗合バス「鳩待峠」駅下車 徒歩3分
■LUCYとは
星野リゾートが展開する山ホテルブランド。コンセプトは「心揺さぶる山ホテル」。日本の観光は都市部や文化観光に集中する一方で、豊かな自然を活かした観光の魅力はまだ十分に伝わりきっていない。特に山岳観光は、準備や設備の不安といったハードルから、その魅力を知るきっかけを得られない人も多いのが現状だ。こうした課題を解決し、山の魅力に触れる裾野を広げ、機能面での6つのプロミス(※1)を備えた新ブランド「LUCY」が誕生した。「山」という立地におけるホテル運営を通して大自然に魅せられる時間を楽しむ、新しい旅の形を提案している。
※1：山ホテルLUCY「機能面での6つのプロミス」
1.プライベートな寝室
2.いつもの温水洗浄トイレ
3.シャワー＆パウダールーム
4.肉・魚・玉子の贅沢ごはん
5.ホテル内にラストコンビニ
6.充電・Wi-Fi 無制限
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】ロッカーに荷物を預け、身軽に出発
2025年開業初年度分の宿泊予約は、販売開始からわずか2週間で完売。2026年は4月下旬から10月24日(土)まで、尾瀬の山開きに合わせてオープンを予定。コンセプトである「最高の尾瀬ハイクがはじまるホテル」として、山時間が快適で充実したものとなるよう、2026年度はさらなる新サービスやコンテンツの提供を予定している。また、滞在の思い出を彩るオリジナルグッズも販売。陶芸家の鹿児島睦さん、デザイナーの真田緑さんが手掛ける、心和むアイテムがそろう。これらのグッズは、尾瀬ハイクのお供としてだけでなく、次の旅への思いをつなぐアイテムとしても活用できる。
LUCY尾瀬鳩待は2025年春、山ホテル「LUCY」ブランドの誕生とともにブランド1施設目のホテルとして同年9月の開業を発表。2025年4月22日に販売を開始した開業初年度分(9月1日〜10月25日)の宿泊予約は販売開始からわずか2週間で完売した。
【宿泊者からのコメント】
・登山は好きだけど山で宿泊するにはハードルを感じ、これまでしたことがありませんでした。今回LUCYを知って思い切って予約。初心者でも心配しないで滞在できました。
・遠方からの滞在でスーツケースがありました。チェックイン前でも荷物を預けることができ、身軽に出かけられて助かりました。
・山好きの夫から登山の誘いを受けており、山での宿泊が不安でずっと断っていたけど、ここならばどうか、と夫から提案があり、宿泊したところ、想像とは全く違う滞在に大満足！
2026年度は尾瀬の山開きに合わせた、4月下旬から10月24日までの運営を予定しており、宿泊予約を2025年10月22日から受付開始。2025年10月22日時点では、2026年4月29日(祝)から10月24日(土)までの179日間の受付を開始、4月28日(火)以前宿泊分の販売は雪解けの状況を鑑みながら順次案内が開始される。
対象期間：2026年4月29日(祝)〜10月24日(土)チェックイン分
対象客室：ドミトリー(1人定員)、ツインルーム(2人定員)、フォースルーム(4人定員)
対象プラン：各客室、素泊りプランまたは夕食付きプラン
販売場所：「LUCY尾瀬鳩待」施設公式サイト
■最高の尾瀬ハイクのための快適サポートと滞在を彩る新コンテンツ
尾瀬は本州最大規模の高層湿原。雪解け後、初夏の水芭蕉からはじまり、夏には高山植物が咲き乱れ、秋には豊かな紅葉が楽しめる。そんな尾瀬の玄関口「鳩待峠」に位置するLUCY尾瀬鳩待は、負担を軽減しながらも尾瀬ハイクを満喫したい人にとって絶好のロケーションだ。
快適なハイクをサポートするため、荷物預かりロッカーなどの設備を完備するほか、双眼鏡などのレンタルサービスもあり。2026年度は尾瀬ハイクをより充実させる「ハイキングセット」が登場予定だ。さらに、ラウンジでのドリンクサービスタイムや、宿泊者だけしかいない鳩待峠で楽しむ尾瀬の星空観察など、ホテルの滞在時間を充実させるコンテンツも予定されている。
■尾瀬ハイクの最高のお供。思わず手に取りたくなるオリジナルグッズ
館内の“ラストコンビニ”「Food ＆ Drink Station」と、ホテル隣接の「はとまちベース Cafe ＆ Shop」には、軽食やスナック、登山での必要備品のほか、尾瀬ハイクを彩るオリジナルのグッズがずらり。デザインを手掛けたのは、陶芸やファブリック、版画など、幅広い分野で活躍する 鹿児島睦(かごしま・まこと)さん、テキスタイルブランド「H/A/R/V/E/S/T(ハーベスト)」を展開するデザイナー・真田緑(さなだ・みどり)さん。尾瀬の景色や動植物がかわいらしく鮮やかに描かれたアイテムは、身に付けるだけで最高の尾瀬ハイクのはじまりに。鹿児島睦さんデザインのオリジナルマグカップは、ホテル宿泊者限定で購入できるアイテムだ。
■デザイナー紹介
■鹿児島睦さん
陶芸家・アーティスト。美術大学卒業後、インテリア会社に勤務しディスプレイやマネジメントを担当。2002年より福岡市内にある自身のアトリエにて陶器やファブリック、版画などを中心に制作。ロサンゼルス､台北､ロンドンなどで個展を開催。作品制作のほか、国内外のブランドへ図案の提供も行っており、さまざまなプロダクトを発表。また、国際的なアートプロジェクトへの参加や、空間への壁画制作など活動の幅は多岐にわたる。
【コメント】
たくさんの人が愛し、大切に守ってきた尾瀬で、その同じ気持ちを持って尾瀬に訪れた方がグッズを使って楽しんでくださったらとてもうれしいです。
■真田緑さん
自然の中で得た体験や記憶をかたちにして届けるテキスタイル・グラフィックデザイナー。「自然からの収穫で毎日に彩りを」という活動のコンセプトを持つ自身のブランド「H/A/R/V/E/S/T(ハーベスト)」も展開。
【コメント】
これからはじまる尾瀬での時間がより楽しいものとなりますように、という思いを込めて、尾瀬に広がる自然や至仏山、燧ヶ岳などをモチーフに、デザインをさせていただきました。帰宅後も尾瀬での時間に思いをはせるアイテムとなりましたらうれしいです。
■施設概要
施設名称：LUCY尾瀬鳩待 by 星野リゾート
所在地：群馬県利根郡片品村大字戸倉中原山898番14
電話：050-3134-8099(LUCY予約センター)
客室数：25室
客室内訳：ドミトリー(1人定員)12室／ツインルーム(2人定員)10室／フォースルーム(4人定員)3室
料金：1泊1万4050円〜(2人1室ツインルーム利用時1人あたり、サービス料込、夕食付き)
付帯施設：パブリックスペース、シャワールーム、ロッカースペース、Food ＆ Drink Station
「はとまちベース Cafe ＆ Shop by 星野リゾート」※日帰り利用可能
アクセス：関越交通 乗合バス「鳩待峠」駅下車 徒歩3分
■LUCYとは
星野リゾートが展開する山ホテルブランド。コンセプトは「心揺さぶる山ホテル」。日本の観光は都市部や文化観光に集中する一方で、豊かな自然を活かした観光の魅力はまだ十分に伝わりきっていない。特に山岳観光は、準備や設備の不安といったハードルから、その魅力を知るきっかけを得られない人も多いのが現状だ。こうした課題を解決し、山の魅力に触れる裾野を広げ、機能面での6つのプロミス(※1)を備えた新ブランド「LUCY」が誕生した。「山」という立地におけるホテル運営を通して大自然に魅せられる時間を楽しむ、新しい旅の形を提案している。
※1：山ホテルLUCY「機能面での6つのプロミス」
1.プライベートな寝室
2.いつもの温水洗浄トイレ
3.シャワー＆パウダールーム
4.肉・魚・玉子の贅沢ごはん
5.ホテル内にラストコンビニ
6.充電・Wi-Fi 無制限
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。