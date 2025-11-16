ÆüËÜÂÐ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡©¡¡6Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÂÐÀï¤Ç¤ÏÃæÅçæÆºÈ¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë
¡¡11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ30Ê¬¡Á¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¤Æ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤ÏTBS·ÏÎó¤Ë¤ÆÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡£TVer¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤È¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï2¾¡1Ê¬0ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1999Ç¯7·î5Æü¡§¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«
ÆüËÜ 1-1 ¥Ü¥ê¥Ó¥¢
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÆêùõÀµ¹ä¡§DF¿¹²¬Î´»°¡¢°æ¸¶ÀµÌ¦¡§½©ÅÄË¡§MFÉþÉôÇ¯¹¨¡¢Æ£ÅÄ½ÓºÈ¡¢Ë¾·î½ÅÎÉ¡¢Ì¾ÇÈ¹À¡¢°ËÅìµ±±Ù¡§FWÏ¤Èæ¿Ü¥ï¥°¥Ê¡¼¡¢²¬Ìî²í¹Ô
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡ÛÏ¤Èæ¿Ü¥ï¥°¥Ê¡¼
2000Ç¯6·î18Æü¡§¥¥ê¥ó¥«¥Ã¥×¥µ¥Ã¥«¡¼2000
ÆüËÜ 2-0 ¥Ü¥ê¥Ó¥¢
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÆêùõÀµ¹ä¡§DF¿¹²¬Î´»°¡¢¾¾ÅÄÄ¾¼ù¡¢ÃæÅÄ¹ÀÆó¡§MFË¾·î½ÅÎÉ¡¢»°±º½ß¹¨¡¢±üÂç²ð¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¡¢°ðËÜ½á°ì¡§FWÀ¾ß·ÌÀ·±¡¢ÌøÂôÆØ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡ÛÌøÂôÆØ¡ß2
2019Ç¯3·î26Æü¡§¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2019
ÆüËÜ 1-0 ¥Ü¥ê¥Ó¥¢
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGK¥·¥å¥ß¥Ã¥ÈŽ¥¥À¥Ë¥¨¥ë¡§DFÀ¾Âç¸à¡¢»°±º¸¹ÂÀ¡¢°ÂÀ¾¹¬µ±¡¢È«ÃæËêÇ·Êå¡§MF´¥µ®»Î¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡¢¾®ÎÓÍ´´õ¡¢±§º´Èþµ®»Ë¡¢¶¶ËÜ·ý¿Í¡§FW³ùÅÄÂçÃÏ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡ÛÃæÅçæÆºÈ
¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤È¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï2¾¡1Ê¬0ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1999Ç¯7·î5Æü¡§¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«
ÆüËÜ 1-1 ¥Ü¥ê¥Ó¥¢
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÆêùõÀµ¹ä¡§DF¿¹²¬Î´»°¡¢°æ¸¶ÀµÌ¦¡§½©ÅÄË¡§MFÉþÉôÇ¯¹¨¡¢Æ£ÅÄ½ÓºÈ¡¢Ë¾·î½ÅÎÉ¡¢Ì¾ÇÈ¹À¡¢°ËÅìµ±±Ù¡§FWÏ¤Èæ¿Ü¥ï¥°¥Ê¡¼¡¢²¬Ìî²í¹Ô
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡ÛÏ¤Èæ¿Ü¥ï¥°¥Ê¡¼
ÆüËÜ 2-0 ¥Ü¥ê¥Ó¥¢
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGKÆêùõÀµ¹ä¡§DF¿¹²¬Î´»°¡¢¾¾ÅÄÄ¾¼ù¡¢ÃæÅÄ¹ÀÆó¡§MFË¾·î½ÅÎÉ¡¢»°±º½ß¹¨¡¢±üÂç²ð¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¡¢°ðËÜ½á°ì¡§FWÀ¾ß·ÌÀ·±¡¢ÌøÂôÆØ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡ÛÌøÂôÆØ¡ß2
2019Ç¯3·î26Æü¡§¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2019
ÆüËÜ 1-0 ¥Ü¥ê¥Ó¥¢
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛGK¥·¥å¥ß¥Ã¥ÈŽ¥¥À¥Ë¥¨¥ë¡§DFÀ¾Âç¸à¡¢»°±º¸¹ÂÀ¡¢°ÂÀ¾¹¬µ±¡¢È«ÃæËêÇ·Êå¡§MF´¥µ®»Î¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡¢¾®ÎÓÍ´´õ¡¢±§º´Èþµ®»Ë¡¢¶¶ËÜ·ý¿Í¡§FW³ùÅÄÂçÃÏ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡ÛÃæÅçæÆºÈ
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡õÆ²°ÂÎ§¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥¬¡¼¥Ê¤ò²¼¤¹
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡Û— TBS ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@TBS_SOCCER) November 14, 2025
🇯🇵 #ÆüËÜ 1-0 #¥¬¡¼¥Ê🇬🇭
Á°È¾16Ê¬#º´Ìî³¤½® ¤«¤é #ÆîÌîÂó¼Â ¤Ø
ÆîÌî¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©⚽️
📺¸½ºß #TBS ·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷Ãæ
📱#Tver ¤Ç¤âLIVEÇÛ¿®⚡️️#jfa #daihyo #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ pic.twitter.com/5AJluagnkH
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡Û— TBS ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@TBS_SOCCER) November 14, 2025
🇯🇵 #ÆüËÜ 2-0 #¥¬¡¼¥Ê🇬🇭
🕘¸åÈ¾15Ê¬#µ×ÊÝ·ú±Ñ ¤«¤é #Æ²°ÂÎ§ ¤Ø
Æ²°Â¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á🇯🇵2ÅÀÌÜ⚽️⚽️
📺¸½ºß #TBS ·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷Ãæ
📱#Tver ¤Ç¤âLIVEÇÛ¿®⚡️#jfa #daihyo #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ pic.twitter.com/HN3dBVDwM1