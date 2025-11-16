アンチェロッティ監督、18歳エステヴァンを絶賛「ブラジルの未来は保証されている」
ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、18歳の同代表FWエステヴァン（チェルシー／イングランド）を絶賛した。15日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。
ブラジル代表は15日に国際親善試合でセネガル代表と対戦。28分にエステヴァンが左足で先制点を決めると、35分にはカゼミーロがセットプレーから追加点を挙げ、2−0で勝利を収めた。
試合後、ブラジル代表での直近3試合で3ゴール目となったエステヴァンについて聞かれたアンチェロッティ監督は「エステヴァンは信じられないほどの才能の持ち主だ」と賛辞を送りながら、同選手を次のように絶賛した。
「あの年齢でこのレベルに到達できていることは驚きだ。フィニッシュはうまく、魔法のようなプレーを繰り広げることができる。それに非常にハードワークもする。エステヴァンがいれば、ブラジルの未来は保証されていると私は言うことができる」
【動画】エステヴァンが先制点を記録！
Estevão marca e o Brasil está na frente 🇧🇷#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #jogopreparaçao #brasil #senegal pic.twitter.com/zdfxNdA8bo— sport tv (@sporttvportugal) November 15, 2025