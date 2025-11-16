LE SSERAFIMの大ファンであるトレンディエンジェル斎藤司が、KAZUHAがMVで着用したレオタード姿のファッションについて「KAZUHA以外着こなせない」と絶賛し、村重杏奈もその成長ぶりを語った。

【映像】脚が長すぎる！KAZUHAのレオタード姿

2025年11月15日（土）、特別番組『Grats on LE SSERAFIM -Road to TOKYO DOME-』が放送。2022年にデビューした韓国の5人組ガールズグループ、LE SSERAFIMが世界18以上の都市を回る初のワールドツアーのアンコール公演として、11月18日、19日に初めて東京ドームのステージに立つ魅力を、大ファンである村重杏奈とトレンディエンジェル斎藤司の2人が語り尽くす内容となっている。

番組内で斎藤は、LE SSERAFIMの『Come Over』のミュージックビデオに登場するファッションについて、「俺はこれを見てほしい」と切り出した。 斎藤が「ちょっと一時期話題になった」と触れたのは、KAZUHAがレオタードのような衣装を着るシーンについて。KAZUHAは真っ黒な体のラインがあらわになるような衣装を着ており、ウエストにはシルバーアクセが施されている。斎藤は「これが本当…、ちょっとKAZUHA以外着こなせないんじゃないか」と、そのファッションに衝撃を受けたことを明かし、「女子たちが『私が着たらヒートテックだ』」のような声があったと言い、一般人には着こなしが難しいレベルであることを指摘した。

村重も、KAZUHAの進化に言及。村重は、KAZUHAがデビュー当初の『FEARLESS』の頃は「まだあどけない感じっていうか、慣れてない感じだった」と振り返り、「カムバするたびに自信を持ってるのか、もう見せ方とかもすごい変わっててレベルアップしてて、成長をすごい見せてくれてる」と熱弁した。 映像で改めてKAZUHAの黒のレオタード姿が映し出されると、村重は「すごいですよね。これは」と感嘆し、斎藤も「これは着こなせないよ。なかなか」と同意していた。