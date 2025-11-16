ミシガン州カラマズーで行われた選挙集会で、民主党大統領候補のカマラ・ハリス氏の到着を前に演説するミシェル・オバマ氏＝2024年10月26日/Brandon Bell/Getty Images/File

（CNN）ミシェル・オバマ元米大統領夫人は最近のイベントで、米国はまだ女性大統領を迎える準備ができていないと述べ、ハリス前副大統領が敗れた昨年の大統領選を引き合いに出した。

オバマ氏は俳優のトレイシー・エリス・ロスさんから、女性大統領が誕生する「余地」が十分あるかと問われ、「この前の選挙で分かったように、悲しいことに私たちは準備ができていない」と答えた。

「だから私は『私に立候補を期待しないで、あなた方はみな嘘（うそ）をついているから。あなた方はまだ女性を迎える準備ができていない』という風に思っている」「私たちはまだまだ成長が必要。女性に導かれることはできないと感じる男性は依然として多い。私たちはそれを目の当たりにした」

オバマ氏とロスさんの対談はニューヨーク市ブルックリンで、ホワイトハウス時代のファッションと政治への姿勢を振り返るオバマ氏の新著「The Look（原題）」のプロモーションを目的に行われた。対談の様子は14日にインターネット上で公開された。

オバマ氏は民主党関係者の中で有数の影響力と人気を誇り、支持者の間では長年、大統領選出馬を期待する声が上がっている。ただ、オバマ氏はこうした臆測を繰り返し打ち消してきた。

まだ大統領夫人の立場にあった2016年には、「大統領選には出馬しない。そんなつもりはない」と表明したこともある。

オバマ氏は昨年の選挙戦でハリス氏を後押しし、現大統領のトランプ氏が国家、特に女性の健康に対して及ぼす脅威について警鐘を鳴らしていた。