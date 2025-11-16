自民・田村政調会長代行「本人からお詫びあるのが普通」謝罪などなければ“国外退去”含む対応すべきとの考え　中国総領事の過激投稿うけ

16日朝のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」に出演した自民党の田村政調会長代行は、「汚い首を斬ってやる」などと投稿した中国の大阪総領事について、謝罪などがなければ国外退去を含む対応をするべきだとの考えを示しました。

自民党・田村政調会長代行：

本人からおわびがあるのが普通。その上でどうするか。あとは中国政府がどういう判断をするかの話。それでも何も対応がなければ、その時（日本政府が）しかるべき対応せざるを得ないという話。

台湾有事を巡る高市首相の国会答弁について「汚い首は斬ってやるしかない」などとSNSに投稿した中国の薛剣大阪総領事について、自民党は「日中関係の前進に向けた努力が見られなければ、ペルソナ・ノン・グラータ＝国外退去を含む毅然（きぜん）とした対応を求める」と決議しています。

田村氏は、投稿について「テロを助長しているとなってしまう。やはり不適切だった」と述べました。

一方、立憲民主党の本庄政調会長は、高市首相の答弁の問題も指摘しました。

立憲民主党・本庄政調会長:

まず安保法制の存立危機事態に対する法制上の理解が不十分。中国において台湾がどう位置付けられているかの理解も不十分。

さらに、「総理として何を言うのか、言わないのかという理解も不十分だったと思う」と述べました。