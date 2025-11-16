限定だから急いでーーーッッ！！（汗）【マクドナルド】食べ逃したくない「コラボフード」

人気格闘ゲームのキャラクターが【マクドナルド】に参戦！？「ストリートファイターシリーズ」の世界観を再現したコラボメニューが話題です。ボリューム満点のバーガーに、限定フレーバーの「シャカシャカポテト®」はランチにぴったり！ さらに、カフェタイムに嬉しいスイーツも登場。食べる前からテンションが上がる限定パッケージも見逃せません！ 今回は、2種のバーガーをピックアップしてご紹介します。

腹ペコも大満足！ 食べ応えバッチリ「トリチ®」

ビーフパティとチェダーチーズ各3枚入りと迫力満点！ @yuumogu22さんも「満足感抜群」とコメントするのは「トリチ®」。ケチャップ、マスタードにピクルスと定番の組み合わせも◎ 金髪がトレードマークのケンを彷彿とさせるパケもポイント。テイクアウトして、まわりを気にせず大口でかぶりつきたい一品です。

新商品！ 斬新フレーバー「油淋鶏マヨチキン」

カンフー技を操るチュン・リーをイメージした「油淋鶏マヨチキン」は、ムネ肉のチキンパティにごま油や生姜入りの油淋鶏フィリングを合わせた中華テイストな一品。@yuumogu22さんは「美味しい」「ボリューミー」とコメント。想像以上にクセになる味わいかも。

今日のランチに【マクドナルド】の限定バーガーはいかが？ ぜひお腹を空かせて出かけて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N