Perfumeあ〜ちゃん、婚姻届の証人はかしゆかとのっち 本名にも注目集まる「素敵な名前」「こんなの泣く」の声
【モデルプレス＝2025/11/16】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが11月15日、自身のInstagramを更新。婚姻届の証人はかしゆかとのっちだと明かした。
【写真】3Perfume3人の本名書かれた婚姻届
◆あ〜ちゃん、婚姻届を公開
あ〜ちゃんは11月11日に自身のInstagramを通じて一般男性との結婚を発表。これを受け、かしゆか・のっちに守られながら婚姻届を持つオフショットを公開した。証人欄にはかしゆかとのっちの本名が記されており「証人は、2人がしてくれました」とコメント。「書き間違いしたら怖いから一応 って5枚分書いてもらったけど結果、聖書が5枚完成 これはそのうちの1枚」と裏話を披露し「近くで見守ってくれてる守神」とつづっている。
◆あ〜ちゃんの投稿にマキシマム ザ ホルモン・ナヲが反応
この投稿にはロックバンド・マキシマム ザ ホルモンのナヲが「きゃぁぁああ！！！なんてこと！！！これを『尊い』というのですね 2人ともあったかい優しい顔してて、おばちゃん泣きそうや…」とコメント。ファンからは「固い絆で結ばれた3人」「最強の守神」「素敵な名前」「こんなの泣く」「永遠の友情」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
