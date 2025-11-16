超特急・柏木悠、写真集にまつわるメンバーとの会話「僕も怒られるので」【19→20】
【モデルプレス＝2025/11/16】超特急の柏木悠（ハル）が11月16日、都内で行われた1st写真集「19→20」（KADOKAWA）発売記念イベントに出席。写真集にまつわるメンバーとの会話を語った。
【写真】柏木悠、上裸で入浴ショット
写真集をメンバーに渡したかという質問に対しては「それがまだ渡せてないんですよ」とコメント。「それこそ、この間『まだ？』って言われたんです。『写真集ちょうだいよ』って言われたので、さすがにこれは早くあげないと僕も怒られるので、なるべく早く渡したいなと思ってます」と答えた。
さらに、写真集撮影に向けては「こればかりは『（身体づくりを）した』と言いたいところなんですけども、全く何も。するのを忘れておりまして、それこそ腹筋割ったり、僕も体脂肪を絞って筋肉をよく見せたいみたいなことを考えましたけど、3日でやめちゃうので、だったらやらない方がいいかなっていう。すみません、あえて何もしなかったです」と告白。続けて「めちゃくちゃパックしました！めっちゃお風呂入りました！湯船に浸かる方。撮影の前、前、前日ぐらいから、3日前ぐらいから」と語調を強め、「結構のぼせやすいので、基本5分入ったらもうダメなんですよけど、いや、これはみんなのためだと思って、頑張って10分入りました」と話すと、現場からは笑いが起こった。
ファンに向けての注目ポイントとしては「どこからが19歳でどこからが20歳なんだろうってみんなにも予想してほしいというか、僕自身も当てられるか分かんないぐらいなので、逆にファンの皆さんなら当ててくれるのかなっていう期待（笑）。このページはもしかすると19歳から20歳になった瞬間なんじゃないかなみたいなのを、もしかしたら感じられるといいなって願いも込めてるので」とアピール。そんな写真集の点数は99点。残り1点は「もうちょっと鍛えとけばよかったなって思う。自分磨きをもうちょっとしておけばよかったなと思いました」と語った。
また、20歳になってからの一番の思い出を聞かれ、8月7日、8日に行われたアリーナツアー「EVE」さいたまスーパーアリーナでの公演を挙げた柏木。「ステージが大きければ大きいほどいいっていうわけじゃないんですけど」と前置きし、「ステージから見た時の景色があれほどまでに綺麗とは正直予想もしてなかったので、想像の何倍も綺麗な景色だったから、あの瞬間は本当忘れられないですし、もう1回見たいなって思います」と感慨深げに語り、「これがドームだったらどういう見え方なんだろうなっていうワクワクと、絶対にそこには行かないといけないなっていう使命感。責任感とワクワクの2つが一気にきて、もし立てるのであれば楽しみだなって思います」とドームに向けての思いも打ち明けた。
本作は、月刊ザテレビジョン連載「はる。のれんさい」の未公開カットに加え、地元・熊本県で2回に分けて撮影を実施。19歳の無邪気な食べ歩きや温泉でのオフな姿から、20歳になって柏木自ら提案した場所での撮影、大人びた黒衣装、レトロな駅でのキュートなカットまで、さまざまな撮影を行った。東京でのシューティングスタジオではシックなスーツ姿も撮影。19歳から少しずつ、大人の男性へと変化していく柏木を存分に収録している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】柏木悠、上裸で入浴ショット
◆柏木悠、メンバーとの会話
写真集をメンバーに渡したかという質問に対しては「それがまだ渡せてないんですよ」とコメント。「それこそ、この間『まだ？』って言われたんです。『写真集ちょうだいよ』って言われたので、さすがにこれは早くあげないと僕も怒られるので、なるべく早く渡したいなと思ってます」と答えた。
ファンに向けての注目ポイントとしては「どこからが19歳でどこからが20歳なんだろうってみんなにも予想してほしいというか、僕自身も当てられるか分かんないぐらいなので、逆にファンの皆さんなら当ててくれるのかなっていう期待（笑）。このページはもしかすると19歳から20歳になった瞬間なんじゃないかなみたいなのを、もしかしたら感じられるといいなって願いも込めてるので」とアピール。そんな写真集の点数は99点。残り1点は「もうちょっと鍛えとけばよかったなって思う。自分磨きをもうちょっとしておけばよかったなと思いました」と語った。
◆柏木悠、20歳の一番の思い出
また、20歳になってからの一番の思い出を聞かれ、8月7日、8日に行われたアリーナツアー「EVE」さいたまスーパーアリーナでの公演を挙げた柏木。「ステージが大きければ大きいほどいいっていうわけじゃないんですけど」と前置きし、「ステージから見た時の景色があれほどまでに綺麗とは正直予想もしてなかったので、想像の何倍も綺麗な景色だったから、あの瞬間は本当忘れられないですし、もう1回見たいなって思います」と感慨深げに語り、「これがドームだったらどういう見え方なんだろうなっていうワクワクと、絶対にそこには行かないといけないなっていう使命感。責任感とワクワクの2つが一気にきて、もし立てるのであれば楽しみだなって思います」とドームに向けての思いも打ち明けた。
◆柏木悠、1st写真集「19→20」
本作は、月刊ザテレビジョン連載「はる。のれんさい」の未公開カットに加え、地元・熊本県で2回に分けて撮影を実施。19歳の無邪気な食べ歩きや温泉でのオフな姿から、20歳になって柏木自ら提案した場所での撮影、大人びた黒衣装、レトロな駅でのキュートなカットまで、さまざまな撮影を行った。東京でのシューティングスタジオではシックなスーツ姿も撮影。19歳から少しずつ、大人の男性へと変化していく柏木を存分に収録している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】