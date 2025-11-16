¿·º§¤Î¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼4¡×µÙ°æÈþ¶¿¡¢DNA¸¡ºº¤Õ¤Þ¤¨¤¿¼êÎÁÍý¸ø³«¡ÖÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤ÇÂº·É¡×¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/16¡ÛAmazonÀ©ºî¤Îº§³è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó4¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÙ°æÈþ¶¿¤¬11·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£DNA¸¡ºº¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼4¡×½Ð±éÈþ½÷¡ÖDNA¸¡ºº¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡×¥Ø¥ë¥·¡¼¼êÎÁÍý¸ø³«
µÙ°æ¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¤ÎDNA¸¡ºº¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡Ä¤ï¤¿¤·¤Î¥«¥é¥À¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óB¤¬ÂçÀÚ¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì£Á¹Æé¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÆÚÆù¡¢·ÜÆù¡¢Æ¦Éå¤Î¾å¤ËºÌ¤ê¤è¤¯Æ¦ÉÄ¤¬¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ£Á¹Æé¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿©ºà¤Î±ÉÍÜ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óB¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¢¬À¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Ï¿å¤ËÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢¥¹¡¼¥×¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê°û¤à¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È ¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈËþ¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÈþÍÆ¤Ë¥Ï¥Þ¤êÃæ¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·ëº§»ØÎØ¤ò¤Ä¤±¤¿É×¤È´¥ÇÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä2¿ÍÊ¬¤ÎÆé¤¬¾è¤Ã¤¿¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤ÇÂº·É¤¹¤ë¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÙ°æ¤Ï2025Ç¯7·î7Æü¡¢ÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¡Ø¿¿¼Â¤Î°¦¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤È⾒¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤âÍí¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÅÁ¤¨¡¢¤ªÁê¼ê¤È¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
