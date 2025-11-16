首都圏を中心に立ち食いそば・うどんチェーン「名代富士そば」を展開するダイタン商事（東京都渋谷区）がこのほど、11月21～24日の4日間、大阪市のカンテレ扇町スクエアおよび扇町公園で開催される大型イベント「カンテレ祭り！2025 よ～いドン！＆とれたてっ！フェス」に富士そばを出店すると発表した。「関西エリアに今回“初”出店となります」としている。



【写真】関西エリア“初”出店で販売するメニュー

同社では「日頃から『関東以外は出店しないのですか』『家の近くに出店して欲しい』と全国から出店リクエストをいただきます。出汁（だし）文化が異なる“大阪”エリアからも、同様の声をいただきます。“あなたのおそばに”をモットーとする名代富士そばが、その声に応えて“関西の皆様のおそばに”おうかがいする決意をいたしました」と、期間限定出店の背景を説明した。



同チェーンの「ゆず鶏ほうれん草そば」（税込600円）、12月から新展開予定のメニュー「肉骨茶（パクテー）そば」（同800円）を販売。また、公式通販サイトで販売予定の“冷凍年越しそば”の予約受付実施や、柴犬“名代富士しば（NADAI FUJISHIBA）”のステッカーを公式Xのフォロワーにプレゼント予定だとして「関東風の濃い色合いの“つゆ”が関西のみなさまのお口に合うか、新たなチャレンジです」と呼びかけた。



（よろず～ニュース編集部）