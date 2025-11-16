買ってよかった♡両手が空くって快適〜！毎日頼りになる100均便利グッズ

今回ご紹介するのはダイソーマニアがリアルに愛用しているカップスリーブ。お値段は330円（税込）と少しお高めですが、それでも買ってよかったと思えるほど便利でおしゃれなアイテムなんです！実際に購入してから毎日使うほどの活躍っぷり。TGCとのコラボ商品なので、売り切れる前にぜひチェックしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：ドリンクカップスリーブ

価格：330円（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480832654

肉厚レザーがたまらない♡ダイソーで見つけたカップスリーブ

カフェやコンビニでコーヒーをテイクアウトすると、地味に困るのがカップの持ち運び。ほかの荷物と一緒だと、手がふさがってしまい持ち帰るのも一苦労です。

そこでおすすめなのがストラップ付きのカップスリーブ。今回ご紹介するのはダイソーと東京ガールズコレクションコラボの『ドリンクカップスリーブ』です。

肉厚なレザー調素材で高見え。ストラップ部分は根元がぐるぐるっと巻かれていて、デザインのアクセントにもなっています。

また、スリーブとは金具でつながっていて、着脱もラクラクです。以前から似たような商品がダイソーにはありますが、ストラップ部分がチェーンではなく紐なので、軽く使いやすいのもうれしいポイントです。

首から下げられるのがうれしい！

レザー調素材で、カラーもベージュと大人っぽいアイテムなのでシーンやコーディネートを選ばずに使うことができます。売り場にはブラウンとブラックもありましたよ！

本来ドリンクカップは手に持つ必要がありますが、これなら紐で持って運べるので、ほかの荷物とも一緒に持ち歩くことができます。

さらにうれしいのが首から下げることも可能ということ。なるべく両手をフリーにしておきたい、旅行やレジャーシーンにもぴったりです！

今回はダイソーで購入した『ドリンクカップスリーブ』をご紹介しました。購入してから毎日愛用しているおすすめアイテム。普段からよくコーヒーをテイクアウトするという方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。