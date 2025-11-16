2025Ç¯ÈÇ¡ª»Ò¶¡´éVSÂç¿Í´é¡ª¹¤È´¤±¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂç¿Í´é¡©»Ò¶¡´é¡©
Âç¿Í´é¡¢»Ò¶¡´é¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âç¿Í´é¡¦»Ò¶¡´é¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿ÇÃÇÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ·¹¸þ¤ò¤Ä¤«¤à¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í´éor»Ò¶¡´é¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë5¤Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¡´é¤Î½Ä²£Èæ¡á²£1¡§½Ä1.4¤è¤ê½Ä¤ÎÈæÎ¨¤¬Â¿¤¤¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢¾¯¤Ê¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
¢³Û¤Î¹¤µ¡¡¶¹¤¤¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢¹¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
£ÌÜ¤ÈÌÜ¤Î´Ö¡¡¶¹¤¤¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢¹¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
¤ÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¡¡¾®¤µ¤¤orÀÚ¤ìÄ¹¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢Âç¤¤¤or´Ý¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
¥³Ü¤Î¹¤µ¡¡¹¤¤¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢¶¹¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Â¿¤¤Êý¤Î´é¥¿¥¤¥×¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¶¯¤¤¤È¡¢¤½¤Á¤é¤Î´é¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÌÜ¤¬ÀÚ¤ìÄ¹¤Ç¤â¡¢ÎØ³Ô¤¬´Ý´é¤Ç²£Éý¤ÎÈæÎ¨¤¬Â¿¤¤¤È»Ò¶¡´é¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¤ª¤Ç¤³¤¬¹¤¯¤Æ¤âÎØ³Ô¤¬ÌÌÄ¹¤Ç½Ä¤ÎÈæÎ¨¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Âç¿Í´é¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡¤Î¹àÌÜ¤ò¼´¤Ë¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¸·Ì©¤Ê´é¿ÇÃÇ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢´é¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¤ª¤ª¤Þ¤«¤ËÂª¤¨¤Æ»÷¹ç¤¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î·¹¸þ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥á¥¤¥¯¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯ÈÇ¤ÎÂç¿Í´é¡¦»Ò¶¡´é¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»÷¹ç¤¦¹¤È´¤±¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¿Íµ¤¤Î¹¤È´¤±¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¹¤È´¤±¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï·ãÆ°Åª¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢´é¼þ¤ê¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î³Ü²¼¤¯¤Ó¤ì¥Ø¥¢¤¬°ìÄê¤Î¿Íµ¤¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê´é·¿¤Î¿Í¤Ë¤â»÷¹ç¤¤¡¢¹¤È´¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤â¤Ï¤äÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤âËèÇ¯¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·¹¸þ¤¬¤¢¤êº£Ç¯¤Ï¡¢ÌÓÀè¤¬¤½¤í¤Ã¤¿´¶¤¸¤Î¾¯¤·½Å¤á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤ê¥Ä¥ä´¶¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Þ¤á¤Ê¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¡¢¸÷¤òÈ¿¼Í¤µ¤»¤ë¥Ä¥äÈ±¤¬¹¤È´¤±¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÀÖ¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ü¥ë¥É¡¼¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¡¢È±¿§¤â¥³¥³¥¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥Ü¥ë¥É¡¼¤Ê¤ÉÃÈ¤«¤ß¤òÅº¤¨¤ë¤È¤è¤ê¹¤È´¤±¤Æ¸«¤¨¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í´é¤µ¤ó¤Î»÷¹ç¤ï¤»¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë2025Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò°Õ¼±¤·¤¿Âç¿Í´é¤µ¤ó¤Î»÷¹ç¤ï¤»¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¸ª²¼¤Ë½Å¤ß¤Î¤¢¤ë´é¼þ¤ê¥ì¥¤¥ä¡¼¥Ü¥Ö¤Ç¤¹¡£³Ü¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Û¤ó¤ï¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥«¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ª²¼¤ÇÌÓÂ¤ÎÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½Å¤µ¤¬2025Ç¯¤Ã¤Ý¤µ¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤Î»÷¹ç¤ï¤»¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë2025Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò°Õ¼±¤·¤¿»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤Î»÷¹ç¤ï¤»¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤¯¤Ó¤ì¤Î¤¢¤ë³°¥Ï¥Í¥Ü¥Ö¤Ç¤¹¡£´é¤Î´Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢³Ü²¼¤Î¥ì¥ó¥°¥¹¤ËÁ°È±¤ÏÇö¤¯¤ª¤í¤¹¤È2025Ç¯¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¿Íµ¤¤Î¹¤È´¤±¥á¥¤¥¯¡¦Âç¿Í´éVS»Ò¶¡´é
¥á¥¤¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ä¥äÈ©¤¬¥È¥ì¥ó¥É¡£Âç¿Í´é¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥¦¥À¡¼½Å¤Í¤ÆÃ¼Àµ¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡¢»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤È¡¢¤è¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ï¤¯¤¹¤ß¿§¤äÃ¸¤¤¿§¤ò½Å¤Í¤ë¥á¥¤¥¯¤¬°ú¤Â³¤¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï½Å¤Í¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç°ú¤¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ÇÀ¹¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í´é¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¯¤¹¤ß¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤¸¤ß¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ÇÌÜ¤¸¤ê¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ï¹¤á¤Ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÅÉ¤ë¤È¡¢´é¤ÎÌÌÄ¹´¶¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥é¥á¤Ç¥Ä¥ä´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÄÌÓ¤Ï¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¹¤ëÊý¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜ¸µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤¬ÎÞÂÞ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤â¥Þ¥¹¥«¥é¤òÅÉ¤ëÊý¤¬2025Ç¯¤é¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Á¡¼¥¯¤È¥ê¥Ã¥×¤Ï¡©
¥Á¡¼¥¯¤â¥ê¥Ã¥×¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥á¥¤¥¯¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤¸¤ß¥«¥é¡¼¤Ç¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤ËÀ¹¤ë¤Î¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Á´¶¤Î¥Á¡¼¥¯¤ò¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤·¤ÆÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ç¾å¿°¤ò¤Ä¤¯¤ê¤³¤ó¤À¤ê¡¢Âç¿Í´é¤µ¤ó¤â»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤â¡¢¥·¡¼¥ó¤ä¤½¤Î»þ¤Î¥³¡¼¥ÇÁ´ÂÎ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Âç¿Í´é¤µ¤ó¡¢»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î2025Ç¯ÈÇ¹¤È´¤±¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¤âº£¤Î·¹¸þ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢»÷¹ç¤ï¤»¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£