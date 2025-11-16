◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）

エリザベス女王杯には、昨年の有馬記念を勝ったレガレイラ、絶好調のクリストフ・ルメール騎手が騎乗するステレンボッシュを含め１６頭が出走する。同レースへ向けた最終追い切り後の陣営コメントは以下の通り。評価は本紙記者によるもので、グレードＧが最高で以下Ａ、Ｂ、Ｃの順。

（１）Ａパラディレーヌ 千田調教師「この間（前走からの間）、どれだけ疲れを取れるかというのでやっています」

（２）Ｂステレンボッシュ ルメール騎手「元気ですね。コンディションは問題ありません。ただ、一生懸命走っている。リラックスして走れないと、京都の２２００メートルは厳しいです」

（３）Ｂシンリョクカ 竹内調教師「最後までハミを取って抑えながらゴールできた。やりたいことはできた」

（４）Ａカナテープ 堀調教師「体を維持しながらここまで来れている」

（５）Ｂサフィラ 池添調教師「いつも通り、動きも良かった。前走は輸送で体が減って踏ん張れなかったが、京都ならそこまで減る心配はない。あとは距離ですね」

（６）Ａエリカエクスプレス 杉山晴調教師「トモ（後肢）の動きなんかはこの前より良く感じたとも（武豊騎手が）言ってました」

（７）Ｇレガレイラ 木村調教師「厩舎に帰ってから解放感に満たされた感じ。馬房で横になったり、しっかり朝食を食べてリラックス。トラブルなく健やかです」

（８）Ｂヴェルミセル 鮫島駿騎手「悪くなかった。順調です。前走よりも良かった。直線が長い方が持ち味が生きます」

（９）Ａボンドガール 手塚久調教師「（津村）ジョッキーによると『最後もしっかりフワフワしないで走れた』とのこと。感じは良かったと思います」

（１０）Ｂセキトバイースト 四位調教師「いつも通りの感じ。動きもいいんじゃないかな。馬もフレッシュです」

（１１）Ｂフェアエールング 和田正調教師「気持ちに余裕をもったところで競馬にむかえれば。というところで、この形で時計を出しました」

（１２）Ａライラック 相沢調教師「反応がいい。差しが利く展開なら」

（１３）Ａココナッツブラウン 上村調教師「動き、時計ともに文句はありません」

（１４）Ｂケリフレッドアスク 藤原調教師「状態は変わらずいいよ。来年に向けて、いい経験になれば」

（１５）Ｂオーロラエックス 杉山晴調教師「レース後のダメージが全然なかった。馬がしっかりしてきたと思います」

（１６）Ａリンクスティップ 新田助手「メッチャよかったです。軽く走っているのに、いい時計が出た。すごく良かったと思います」