◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）

こんにちは！ エリザベス女王杯は毎年頭を悩ませる難解なレース。今年はココナッツブラウンに期待します。前走の札幌記念では相手のレベルが上がったなか、初の２０００メートルで道中も外めを追走しながら、直線では大外から一気にまくりにいった末脚が強烈でした。末脚と言えば３走前の錦Ｓにも驚きました！

１週前には栗東・ＣＷコースで７ハロン（９９秒４）から長めに追われ、ラスト１ハロン１１秒４で併走馬に先着し、追えばまだ伸びるような手応えでした。今回は距離延長でも得意な京都コースに加え、父がキタサンブラックという血統背景。良い脚を長く使える強みが生きそうですし、当日のテンションが落ち着いてほしいところです。

対抗にはレガレイラを。前走のオールカマーを完勝し、直前は美浦・Ｗコースの３頭併せで真ん中から余裕の手応えで力強く先着しました。良いポジションでレースを進められれば、牝馬同士の一戦で崩れはないでしょう。

▲は１週前追いが抜群だったフェアエールングです。気性が成長し、折り合いがつくようになったと陣営も手応え十分。直線のしぶとい末脚に期待します。

【田中歩アナの印】

◎（１３）ココナッツブラウン

◯（７）レガレイラ

▲（１１）フェアエールング

★（１）パラディレーヌ

△（１５）オーロラエックス

△（２）ステレンボッシュ

△（１６）リンクスティップ

◆田中 歩（たなか・あゆみ）茨城県出身。客室乗務員を経てフリーアナウンサー転身。現在、グリーンチャンネル「海外競馬中継」など各メディアで活躍中。美浦の田中剛調教師は実父。