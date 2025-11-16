即売切れそう…キッチンだけじゃもったいない♡小物が取り出しやすい100均収納ラック
今回はダイソーで購入できるおすすめ小物収納をご紹介！人気のタイプで、これは売り切れる可能性もあります…。基本的にはキッチンで使われることの多いアイテムですが、さまざまな場所で活躍してくれるスグレモノ。今回は「じゃないほう」の使い方をご紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪
商品名：アメニティーラック（クリア）
商品情報
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：幅11.4cm×奥行10.4cm×高さ10.5cm
耐荷重（約）：1kg
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480787978
大人気のあの商品！キッチン以外でも大活躍するスグレモノ
スティックタイプやポーションタイプのドリンクなどを、お店のように収納し、さらに取り出しやすくもしてくれると人気のダイソーの『アメニティーラック（クリア）』。
この手の商品は、ダイソーをはじめとする100均で大人気なので、すでに持っているという方も多いのではないでしょうか。
お値段は1個110円（税込）。スタッキングが可能で、省スペースで複数のものを収納することができます。
傾斜のおかげで取り出しやすさ◎
キッチン周りで活用されることの多い商品ですが、筆者は美容グッズの収納として使うことに！地味〜にかさばるアメニティグッズも、すっきり収納させることができそうです。
実際に使ってみると全体がクリアなので、中身がひと目でわかり、小物収納にぴったりです。口が大きく開いているうえに、斜めの形状で収納したものが取り出しやすくなっています。
積み重ねていても、下段からの取り出しがラクラク。やはり、この傾斜がいい仕事をしていますね！
今回はダイソーで購入した『アメニティーラック（クリア）』をご紹介しました。キッチンだけでは、もったいないくらい便利な収納アイテム。
値段が手ごろで、複数個並べてもコストを抑えられるのがポイントです。とてもおすすめなので、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。