即売切れそう…キッチンだけじゃもったいない♡小物が取り出しやすい100均収納ラック

今回はダイソーで購入できるおすすめ小物収納をご紹介！人気のタイプで、これは売り切れる可能性もあります…。基本的にはキッチンで使われることの多いアイテムですが、さまざまな場所で活躍してくれるスグレモノ。今回は「じゃないほう」の使い方をご紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：アメニティーラック（クリア）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅11.4cm×奥行10.4cm×高さ10.5cm

耐荷重（約）：1kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480787978

大人気のあの商品！キッチン以外でも大活躍するスグレモノ

スティックタイプやポーションタイプのドリンクなどを、お店のように収納し、さらに取り出しやすくもしてくれると人気のダイソーの『アメニティーラック（クリア）』。

この手の商品は、ダイソーをはじめとする100均で大人気なので、すでに持っているという方も多いのではないでしょうか。

お値段は1個110円（税込）。スタッキングが可能で、省スペースで複数のものを収納することができます。

傾斜のおかげで取り出しやすさ◎

キッチン周りで活用されることの多い商品ですが、筆者は美容グッズの収納として使うことに！地味〜にかさばるアメニティグッズも、すっきり収納させることができそうです。

実際に使ってみると全体がクリアなので、中身がひと目でわかり、小物収納にぴったりです。口が大きく開いているうえに、斜めの形状で収納したものが取り出しやすくなっています。

積み重ねていても、下段からの取り出しがラクラク。やはり、この傾斜がいい仕事をしていますね！

今回はダイソーで購入した『アメニティーラック（クリア）』をご紹介しました。キッチンだけでは、もったいないくらい便利な収納アイテム。

値段が手ごろで、複数個並べてもコストを抑えられるのがポイントです。とてもおすすめなので、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。