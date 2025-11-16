100均で買えるって驚き！「もはや家具屋で売ってるレベル！」専門店も冷や汗の本格インテリア

今回ご紹介するのはダイソーで購入したサイドテーブル。もはや家具屋さんで売られていてもおかしくない、無垢の木のテーブルに見えるような高見えアイテムなのですが、お値段は770円（税込）です。組み立ても簡単ですぐに使えるのがうれしいポイント。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：サイドテーブル

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：直径39cm×高さ42cm

耐荷重量（約）：6kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480642017

これで700円？！ダイソーで見つけた高見え『サイドテーブル』

ダイソーでとんでもないアイテムを発見しちゃいました！インテリア用の簡易テーブルで、作業や事務などには使用できないとの記載があったのですが、高見えの『サイドテーブル』です。

インテリアアイテムをちょっと置くのにぴったりかもと購入してきたのですが、お値段は驚きの770円（税込）です。

素材は脚は天然木、甲板の表面材は天然木化粧のMDFとのこと。たしかに横からまじまじと見ると特有のもさっとした感じがわかり、MDFっぽい感じがするのですが、ぱっと見では無垢の木のテーブルに見えるアイテムです。

もはや家具屋さんクオリティ！シンプルでお洒落なインテリアテーブル

組み立ては簡単で、脚のネジと天板にある結合部を接続するだけ！脚を3本取り付ければ…。

あっという間に完成しました。比較的しっかりとしていて安定感がありますが、実際の作業が推奨されていないのは、脚が華奢で斜めについているデザインだからかもしれません。

インテリアアイテムを置いてみるとこんな感じ。とてもダイソーで770円（税込）で購入したものとは、思えないクオリティですね！

今回はダイソーで購入した『サイドテーブル』をご紹介しました。売り場には550円（税込）で小さいサイズも売られていました。ぜひ置く場所に合ったサイズのものを選んでみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。