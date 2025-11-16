¡Ö¤è¤¯À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤ë¡×¡ÄµþÂçÂ´¶È¢ªÁí¹ç¾¦¼Ò¢ª»³Î¤¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥é¥¤¥Õ¡¡ËÜ¤È¥Í¥Ã¥È¶î»È¤·¤ÆÊ³Æ®
¡¡BS¥Æ¥ìÅì¤Ï18Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¡Ø¼«µë¼«Â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼2025½©¡ÚÈë¶¤ÇÈ¯¸«¡ª¶ÄÅ·À¸³è¡ÄÂç¼«Á³¤ÈÀ¸¤¤ë²ÈÂ²Êª¸ì¡Û¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£µæ¶Ë¤ÎÅÄ¼ËÊë¤é¤·¡Ö¼«µë¼«Â¡×¤ò¤¹¤ë²ÈÂ²¤ËÌ©Ãå¡£°Ü½»1Ç¯ÌÜ¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½©¡×¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë½÷À¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¿©»ö
¡¡¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿Èë¶¤Ç¡Ö¼«µë¼«Â¡×À¸³è¤òÁ÷¤ë²ÈÂ²¤ò¼èºà¡£»Ò¤É¤â4¿Í¤È»³ºÚºÎ¤ê¤äÍÜËª¤ò³Ú¤·¤à²ÈÂ²¡¢ºÊÌ¼¤ÈÎ¥¤ì¡¢Â©»Ò¤È»³¤ÇÊë¤é¤¹¸µ¥¨¥ê¡¼¥È¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤Ê¡Ö¼«µë¼«Â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ê¡¢³Í¤ê¡¢ÊÝÂ¸¡Ä²ÈÂ²¤ÇÃÄ·ë¤·¤Æ½¼¼Â¤µ¤»¤ë¹¬¤»¡õ¶Ã¤¤ÎÀ¸³è¤È¤Ï¡£º£²ó¤Ï¡Ö¼Â¤ê¤Î½©¡×¡£¿·ÊÆ¤Ë½©ÌîºÚ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»³¤äÀî¤Î¹¬¡Ä¡ÖÌî»³¤Î¤´¤Á¤½¤¦¡×¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤ÎÀÐ´Ý¸¬ÆóÏº¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï°¦É²¸©¤Î»³´Ö¤ÎÎ¤¡£°Ü½»¤·¤Æ¤½¤í¤½¤í1Ç¯¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¡¢ÃÛ¤ª¤è¤½70Ç¯¤Î¸ÅÌ±²È¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µþÅÔÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Áí¹ç¾¦¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¡£¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¡¢°ËÆ¦¤Ç»²²Ã¤·¤¿³¤ÍÎ¥´¥ß¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÎÌ¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥´¥ß¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÊë¤é¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡»ý¤ÁÁ°¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤ÇÅìµþ¤ò½ÐÈ¯¡£·Ú¥Ð¥ó¤Ç¼ÖÃæÇñ¤·¤Ê¤¬¤é°Ü½»Àè¤òÃµ¤·¡¢°¦É²¤Î¸ÅÌ±²È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¹ÓÃÏ¤«¤éÈª¤ò³«º¦¤·¡¢ÌîºÚ¤äÎ¦°ð¤ò°é¤Æ¤ëÆü¡¹¡Ä¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬½éÂÎ¸³¡¢ËÜ¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¿¤é¤Ç¤¤Æ¤¿¡×¡ÖÁÇ¿Í¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼«µë¼«ÂÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤à½÷À¤ËÀÐ´Ý¤Ï¡Ö¤è¤¯À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤ë¤Í¤¨¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¡£°Ü½»¤·¤Æ1Ç¯¡£½÷À¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãË¤«¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¸ì¤ë¡£
