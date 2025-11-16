こういうのがいいんだよ…100均で即買いでした！シンプルだけど機能的なカラビナ付きケース

毎日持ち歩いているICカード。大人が使いやすいデザインのケースもあることにはあるのですが、もっとシンプルで使い勝手の良いものがないかな〜と思っていた筆者。ダイソーに行くと、そんな声に答えるように理想的なアイテムが￥110（税込）で販売されていました！早速GETしてきたので、詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：IDケース（クリア、乳白、黒）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480779539

こういうのが欲しかった！ダイソーでシンプルだけど機能的なケースを発見

毎日持ち歩いているICカード。できればシンプルで機能的なケースが欲しいな〜と思っていた矢先、ダイソーでいいものを見つけちゃいました♪

今回ご紹介するのは、その名も『IDケース（クリア、乳白、黒）』。塩化ビニル樹脂製のクリアなアイテムで、お値段はもちろん￥110（税込）です。

トレーディングカードなどは入りませんが、商品名の通りICカードがピッタリ入るサイズ感です。早速使っていきましょう♪

必要最低限のカードが持ち運べる！ダイソーの『IDケース（クリア、乳白、黒）』

カードを入れてみるとこんな感じ。シンプルな作りですが、フィット感があります。

両面クリアな仕様なので、ICカードの裏側にもサイズが合えば別のカードが入れられます。視認性もバッチリで、必要最低限のカードを持ち運びたい時にもってこいです。

また、初めからカラビナが付いているのもこの商品の魅力。購入直後からどこにでも装着できます。筆者はバッグにぶら下げてみましたが、スリムでかさばらず、移動中も邪魔にならないのが高評価ポイント。カードを使いたい時にはすぐに手に取れるので、管理しやすいのが嬉しいです。

今回はダイソーの『ダイソー IDケース（クリア、乳白、黒）』をご紹介しました。

￥110（税込）というお安さで、カラビナやボールチェーンまで付いているダイソーのクリアケース。薄型で軽量なので、持ち運んでも負担にならないのがGOOD。自分好みにデコレーションもしやすいと思いました。

クリアタイプの他にも、乳白色やブラックカラーもあるようですよ。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。