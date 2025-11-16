小林幸子、結婚14周年迎え夫と2ショット「ずっと見守って応援してくれて、感謝」
演歌歌手の小林幸子（71）が16日、自身のインスタグラムを更新。結婚14周年を迎えたことを報告し、夫婦2ショットを公開した。
【写真】結婚14周年迎えた小林幸子＆夫の2ショット ※2枚目
「昨日は結婚記念日 昔から通ってる、近くのお鮨屋さんでお祝い」とつづり、お祝いプレートや、夫と寄り添う2ショットを披露。「お店の大将と女将から、サプライズのワインを頂きました とっても、美味しかったぁ」と乾杯ショットを添え、うれしそうに伝えている。
しかし、お祝いプレートには“15周年”の文字が。「あっという間に15年。。と思ったら、14周年だったのよ（笑）15年目突入ということで」と勘違いしていたことを明かし、「来年も15周年お祝いしてもらおう」とちゃめっ気を交えつづった。
続けて、結婚生活を振り返り「旦那さま、ずっと見守って応援してくれて、感謝です。これからも頼りにしてます、よろしくね。ありがとう」と感謝の気持ちを伝えている。
小林は2011年に結婚。21年には結婚10周年を記念して挙式をあげたことを報告していた。
