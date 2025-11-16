［翔 Ｓｈｏ‐ｔｉｍｅ］４度目ＭＶＰ＜上＞

ドジャースの大谷が３年連続４度目のリーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた。

快挙の背景と、ポストシーズンも含めたメジャー８年目の奮闘をたどった。

「ＧＯＡＴ」と称賛

称賛の声が止まらない。ＭＶＰのナ・リーグ最終候補に入っていたメッツの強打者ソトは発表日の１３日、大谷について語った。「史上最高の選手の一人と肩を並べられるのは素晴らしいことだよ」。この５年間で４度目のＭＶＰ。２連覇を飾ったワールドシリーズでも投打の二刀流で唯一無二の存在感を示し、ドジャースの若手投手クラインは「彼はＧＯＡＴ（ゴート）だ」と言った。「Greatest Of All Time（史上最高の選手）」の各単語の頭文字を取った俗語で、大谷を表現する言葉として使われるようになってきている。

９月１６日のフィリーズ戦で、メジャー史上６人目、２３年ぶりとなる２年連続の５０本塁打を達成した。ただ、大谷自身にそれほど高揚感はなかった。５月に４０年ぶりの球団タイ記録で自己最多タイの月間１５本塁打をマークしていたが、「すごく調子のいい時期みたいなのがあまりなく、ここまで来ている感じではある」。言い換えれば、今季は絶好調と感じることがなくても５０号に到達したということになる。

自己最速１２０マイルの本塁打も

大谷は「長打力に関しては、いい角度で上がるかどうかの問題だと思う。そこさえ維持できていれば、あとはいい確率でコンタクトできれば、それだけチャンスが増える」と語る。いい角度で打球を上げるために、スイングに変化があった。

大リーグ公式データサイトによると、今季の大谷のバットの軌道は上向きに平均で１５度の角度がついてボールに当たっていた。昨年は１１度、２０２３年は１３度で、よりアッパースイング気味に振り抜いていた。

スイングスピードも速くなっており、９月２日に放った４６号の打球速度はメジャー自己最速の１２０マイル（約１９３キロ）を記録。球場室内で小型の打撃マシンの速球を４メートル程度の近距離から打つことで鍛えており、ベイツ打撃コーチは「ほとんどの選手が打てないくらい速い球を、普通にスイングして打っている」と舌を巻く。

９月２８日のレギュラーシーズン最終戦で昨季を１本上回る自己最多の５５号を放って調子を上げると、ポストシーズンでは１試合３発を含め、１７試合で８本塁打を放った。ブルージェイズとのワールドシリーズ第３戦では４打席連続で申告敬遠となり、徹底して勝負を避けられた。バットを振らないことで、かえって大谷のすごみが際立った。