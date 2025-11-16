子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。帯状疱疹後に生じた足裏のリンパ浮腫治療のため、治療院を訪れたことを報告しました。



古村さんは「帯状疱疹後、浮腫み過ぎている足裏を診てもらうため」に治療院を訪問。「夜のリンパ排液をしっかりとしてみましょう」という提案を受け、「『ウレタン』を使っての浮腫み対応を作ってもらいました」と明かしました。







また、「リンパ浮腫治療もしっかりと進化しています♪」とコメントし、治療後、「足が軽くなりました」と効果を実感している様子を綴っています。







帰宅途中に撮影されたと思われる夜のライトアップされた街路樹の写真も掲載されており、青色LEDで装飾された木々が幻想的な雰囲気を醸し出しています。







古村さんは治療の効果を実感し、「ありがたや」と感謝の言葉でブログを締めくくっています。







この投稿に、「ウレタン着用で浮腫みの軽減や進行予防になりますように」「リンパ浮腫の治療した後、帰りは足が軽くなって、良かったですね」「足の治療は大変ですね。早く良くなるといいですね」「もうイルミネーションが街を彩る時期が来たんですね」などの声が寄せられています。







古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。さらに22歳の時にはNHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍人気女優の仲間入りを果たしました。

ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。







2012年･1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し、子宮を全摘出。

2017年･3月、「がん」が「再発」。

2017年･11月、「がん」が「再々発」。

2023年･1月、「がん」が「再々再発」。現在も治療中だといいます。



【担当：芸能情報ステーション】