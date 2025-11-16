新婚旅行から帰ってきた飼い主さんが、実家に預けていたワンコに1週間ぶりに会いに行ったら…？想像以上の熱烈歓迎が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破しています。

【動画：新婚旅行中、実家に預けていた犬→１週間ぶりに再会した結果…涙が出るほど尊い『お出迎えの光景』】

飼い主さんとの再会に大喜び！

TikTokアカウント「i_am_moco721」に投稿されたのは、トイプードルの「モコ」ちゃんと飼い主さんが1週間ぶりに再会した時の様子です。飼い主さんは新婚旅行に行っている間、モコちゃんを実家で預かってもらっていたそう。

そして帰って来てから実家に会いに行くと、モコちゃんは想像以上に大喜び！飼い主さんのお膝に飛び乗り、千切れそうなほど激しくしっぽを振りながら、お顔をペロペロと舐めて熱烈歓迎してくれたとか。その愛のある反応が嬉しくて、飼い主さんも笑顔に。幸せあふれる光景に、心がほっこりします。

実家のワンちゃんまで大はしゃぎ

モコちゃんと飼い主さんがイチャイチャしていると、ずっと2人の周りをウロウロしていた実家のワンちゃんが「そろそろ交代してよ～」とばかりにやってきたとか。そしてモコちゃんを押しのけるようにして、飼い主さんのお膝の上へ。

実家のワンちゃんがお膝から降りたら、すかさずお膝の上に戻ろうとするモコちゃん。テンションが上がりすぎている2匹が同時に動いた結果、ドンッとぶつかってしまうというハプニングが発生！

しかし2匹は全く動じることなく、一緒に元気よく飼い主さんのもとに駆け寄ってきたそう。どうやら嬉しすぎて、痛みや驚きを感じなくなっている模様…。2匹が飼い主さんを取り合ってわちゃわちゃしている光景は、あまりにも可愛くて微笑ましいです。

愛にあふれた光景が尊い

そして今度はモコちゃんがお膝の上を陣取ることに成功し、飼い主さんとのイチャイチャタイム再開。実家のワンちゃんが再び「お膝に乗りたい」とアピールしても、頑として譲らないモコちゃん。その後も飼い主さんに飛びついたりお顔を舐めたりして甘え、全力で愛を伝え続けてくれたそうですよ。

この投稿には「可愛いすぎる」「しっぽ千切れるｗ」「ご実家の子も嬉しそう」といったコメントが寄せられ、愛にあふれた再会シーンは多くの人の心を温めてくれることとなりました。

モコちゃんの可愛い姿や、飼い主さんとの心温まる日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「i_am_moco721」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「i_am_moco721」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。