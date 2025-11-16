乃木坂46、INIら初登場！今注目の歌詞ランキングはMAZZELの「Only You」が2週連続首位

歌詞検索サービス「歌ネット」が、11月13日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、MAZZELの「Only You」が輝いた。2週連続での首位記録となる。2025年11月26日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、メンバー・NAOYAがW主演を務めるドラマ『セラピーゲーム』（日本テレビ系）エンディングテーマだ。歌は＜何百回抱きしめても 触れ合えても足りないから 目の前の今の君の全てをちょうだい＞と幕をあける。好きなひととの会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモーショナルに表現した、儚くも美しいミディアムバラードとなっている。

3位には、乃木坂46の「ビリヤニ」が初登場。2025年11月26日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。初々しい恋心を歌っている楽曲で、6期生から瀬戸口心月と矢田萌華をWセンターに抜擢。MVの監督は「不道徳な夏」「ってかさ」を手掛けた王一川。スパイスと魔法の不思議な体験をしながらメンバーのダンスシーンや歌唱シーンが印象的であり、摩訶不思議な空間とともに恋心を歌っている。

4位には、INIの「Present」が初登場。2025年11月19日にリリースされるニューシングル『THE WINTER MAGIC』収録曲だ。グループ初となるウィンターソングであり、メンバーの池崎理人と西洸人が作詞を手がけた。“愛”に対するメッセージを＜プレゼント＞というキーワードで解きほぐした歌詞が特徴的。大切なひとに向けて普段なかなか言えない気持ちを等身大の表現で打ち明けた、ポップR＆B基盤のミディアムソングに仕上がっている。

7位には、いきものがかりの「生きて、燦々」が初登場。2025年12月10日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『キングダム』第6シリーズオープニングテーマだ。作詞・作曲を水野良樹が、編曲を島田昌典氏が担当。『キングダム』の壮大で勇敢な世界観に寄り添った、力強い歌詞が綴られた真っすぐな楽曲となっている。

10位には、松任谷由実の「天までとどけ」がランクイン。2025年11月18日にリリースされるニューアルバム『Wormhole / Yumi AraI』収録曲であり、ドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系）主題歌だ。アルバム収録曲でも、とくに“荒井由実”を想起させるノスタルジックな雰囲気。最新のAI技術を駆使し、荒井由実時代、90年代、2000年代の松任谷由実の歌声を合成することで、“第3のユーミン”ともいえる新たなボーカルを創出。そして現在のユーミンと共演。懐かしさと新しさが共存する楽曲に仕上がっている。

※池崎理人の「崎」は、立つ崎

【2025年11月13日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 Only You／MAZZEL2位 ▽Emotion／NiziU3位 ビリヤニ／乃木坂464位 Present／INI5位 THE REVO／ポルノグラフィティ6位 市営ダンスホール／乃木坂467位 生きて、燦々／いきものがかり8位 Romantic Showdown／i☆Ris9位 Disco Baby／Travis Japan10位 天までとどけ／松任谷由実

※▽はハートマーク