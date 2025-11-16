ワンコが飼い主さんご夫婦の結婚式で、ぶっつけ本番でリングドッグに挑戦したら…？微笑ましいハプニングとその後の展開が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で6万2000回再生を突破。「最高」「笑っちゃった」「全部素敵な思い出」といった声が寄せられています。

【動画：『ぶっつけ本番』でリングドッグをした犬→帰ってしまうかと思ったら…素敵すぎる『まさかの展開』】

ぶっつけ本番でリングドッグに挑戦したら…

Instagramアカウント「tsubutsubu_710」に投稿されたのは、シーズーの「つぶ」ちゃんが飼い主さんご夫婦の結婚式でリングドッグをした時の様子です。つぶちゃんは「おいで」と言って素直に来るタイプではないため、「失敗してもOK！」という前提でぶっつけ本番で挑戦してもらったそう。

会場の扉が開くとドレスを身にまとったつぶちゃんが登場し、てちてちと歩き出したとか。ご夫婦は「意外と成功するかも！？」と期待したのですが…。

次の瞬間、なんとつぶちゃんはブルブルと体を震わせてからUターン！そのまま入り口まで戻ってしまったうえに、リングピローから指輪が飛び出すというハプニングまで発生して、会場は笑いに包まれたそうです。このままつぶちゃんは、役目を放棄してしまうのでしょうか…？

ハプニング後の意外な展開

スタッフさんが指輪を回収した後も、つぶちゃんは入り口付近をウロウロしていて、ご夫婦のもとに来てくれそうな気配がなかったそう。

ご夫婦はこんな時のために、つぶちゃんのお気に入りのおもちゃを用意していました。試しに音を鳴らしてみたところ、想像以上に効果抜群！つぶちゃんはお目目を輝かせ、ご夫婦のもとに向かって軽やかな足取りで歩き出したそう。

真っ直ぐご夫婦のところに向かうのではなく、ゲストさんたちをキョロキョロと見渡したり、匂いを嗅ぎに行ってご挨拶したりしていたというつぶちゃん。その可愛い行動を見て、会場は大盛り上がり！

一生忘れられない素敵な思い出に

そして最後は見事にご夫婦のもとに辿り着き、パパさんに抱っこしてもらって任務完了。つぶちゃんが頑張って結婚式を盛り上げてくれたおかげで、ご夫婦にとってはハプニングも含めて一生忘れられない素敵な思い出になったそうですよ。

この投稿には「可愛い」「大役お疲れ様」「ハプニングありながらも最高ですね」「みんなが一気に笑顔になりますよね」といったコメントが寄せられています。

つぶちゃんの可愛い姿や、飼い主さんご夫婦との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「tsubutsubu_710」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「tsubutsubu_710」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。