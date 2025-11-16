「ルースを含めどの選手とも比較できない」4度目MVPの大谷翔平をMLB公式が“称賛”「MVPの歴史を多く塗り替えている」

4度目MVPの大谷についてMLB公式が称えた(C)Getty Images

3年連続4度目のMVPを受賞したドジャースの大谷翔平について、『MLB公式サイト』が特集記事を掲載した。満票で複数回受賞したのは大谷のみという事実など、「MVPの歴史を多く塗り替えている」と伝えた。

MVPの受賞回数では7度を誇るバリー・ボンズにあと3つと迫った大谷。昨年で通算3度目のMVPを受賞したが、メジャーでは史上11人しかいない。そのうち7人はすでに野球殿堂入りを果たしているといい、現役選手ではマイク・トラウトとアルバート・プホルスがいる。3年連続で受賞したのは大谷とボンズの2人のみだ。

大谷はドジャースでワールドシリーズ連覇を経験し、MVPも2年連続受賞。世界一連覇とMVPを同時に達成したのは、1975−76年のジョー・モーガン（レッズ）のみという快挙だ。

同サイトは「自身4度目のMVPを獲得したオオタニは、そのうちの3回を二刀流でプレーしたシーズンで受賞している。オオタニが投球の力だけでMVP候補になっているわけではないのは明らかだが、彼の評価の一部であることは確かだ」と伝えている。