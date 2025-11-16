2017年3月に再婚を果たした歌手の藤あや子さん。お相手は藤さんより24歳年下の31歳の男性でした。ふた回りも年齢が違うため、はじめはほかの女性に夫を勧めていたそうですが、ふたりの距離は徐々に近づいていって── 。

【写真】「24歳差なんて関係ない」還暦過ぎた藤さんのビキニ姿が美しすぎる！（全18枚）

ひと回り年下かと思ったら「ふた回り年下だった」

着物やドレスと違ったラフな格好もお似合い

── 2017年3月、藤さんが55歳のときに31歳の男性と再婚して今年で8年になります。旦那さんとの出会いは、2016年4月、藤さんの舞台公演があったときにスポーツマッサージの方に施術を受けていて、旦那さんはそこで勤務するトレーナーの1人でした。ほかのトレーナーよりとてもていねいな施術をしていると感じて、藤さんの専属トレーナーになったと聞いています。まず、旦那さんの第一印象は覚えていますか。

藤さん：施術がていねいだし、とても真面目そうな印象でした。彼の年齢を聞くと「藤さんと同じ牛年です」「じゃあ、ひと回り年下ですね」と聞いたら彼が笑っているので、「え？ひと回りじゃなくてふた回り？」と驚いて。彼は感じがいい人だけど年齢差があったので、私は自分の女性スタッフに「ああいう人と結婚するといいわよ」って勧めていましたね。

── そこからどうやって2人の距離が縮まっていったのでしょうか。

藤さん：私の誕生日が5月なんですけど、誕生日に紫陽花が届いたな、と思って送り主の名前を見たら彼の名前が書いてありました。私の亡くなった母は紫陽花が好きでしたし、芸能界ってお祝いごととかは胡蝶蘭が多いんですけど、そのなかに小さくてかわいらしい紫陽花があって、逆に目立ったんですよね。

── 旦那さんは事前に誕生日を知っていたのですか？

藤さん：ネットで「藤あや子」で検索して出てきたのかもしれないけど、一般の方でわざわざ誕生日に花を贈る人っていないじゃないですか。「うわぁ、こんな粋なことするんだ…！」って思いました。もともと礼儀正しくてキッチリしている印象があったので、私もマッサージの利用客の1人として贈ってくれたのかなって思いつつも、うれしかったです。

その後、2か月ほどはとくに進展がなかったのですが、7月に私が旅行でオーストラリアに行ったんです。お礼に彼にお土産を買おうと思ってTシャツを探していたのですが、同行したスタッフの子たちに怪しまれないように気を配っていたので、今思えばこのころから彼に対する気持ちがあったんでしょうね。

また、当時、私は山梨でギャラリーを開き、自分の絵画や陶芸作品を展示していたんです。8月のお盆の時期に、「今度、ギャラリーに遊びに行きたいです」と彼が言ってきて、東京から山梨のギャラリーに来てくれて、トンボ帰りで戻って行ったんです。わざわざ遠いところまで来てくれて申し訳ないと思いながら、そのあたりから連絡を取り合うようになりました。

「さすがに年齢差があり過ぎる」と躊躇も

自転車かごに愛猫のマルオとオレオが描かれているバックをのせて

── 徐々に距離が近づいてきて。

藤さん：はい。9月になると、私が引っ越しする話をしたら、「手伝いますよ」と言ってくれて、私やスタッフと一緒に手伝ってくれました。

10月に新車を買ったので「ちょっとドライブしてみない？」と誘ってみたところ、「え？いいんですか？」と言いながら、快諾してくれました。当初は河口湖に行く予定でしたが、高速道路で目的地を通り過ぎてしまったので、その先にある蓼科の馴染みのある旅館でランチをすることになったんです。

「近くにある、白駒の池の紅葉がすごくきれいですよ」と旅館の方が教えてくださったので行ってみたら、本当にきれいなところで、2人で感動しました。しかも、あとからわかったことですが、私たちが結婚した後に亡くなった夫のお母さまから「私たちの新婚旅行も白駒の池だったわよ」と聞いて、運命を感じましたね。ドライブをきっかけに2人で遊びに行くことが増えていきました。

ただ、当時私は55歳で彼は31歳。50を過ぎて24歳も年下の男性のことを思いながら、「何これ？さすがに年齢差があり過ぎるし、そんなのバツバツバツバツ…！」と彼への気持ちを抑えようとするんですけど、同時にやっぱり彼が好きだと気づいて、ご飯が喉を通らないこともありましたね。

── 旦那さんのどんなところに惹かれましたか？

藤さん：今でもそうなんですけど、何ごとにも動じない、どっしりとした安定感があるんですね。私もどちらかというと、そんなにあたふたしないタイプだと思うし、歌う仕事を長年してきたからか、どこか男性的な部分もあるんですけど。でも、彼と一緒にいると、あぁ、私も女なのね、と気づかせてくれるようなところもある、頼り甲斐があるところでしょうか。

10月の終わりころにはだいぶ親しくなって、お互いの気持ちが通じ合ってるような、交際が始まっていたような感じはあったような気はします。

12月になると街中がクリスマスのイルミネーションでキラキラしていて。「わぁ、クリスマスかぁ…」と乙女の部分が出ちゃったんでしょうね。彼に「クリスマスは何やってるの？」と尋ねたんです。そうしたら「何も予定がない」と。

私は24日のイブは（坂本）冬美さんたちとクリスマスパーティーをする予定があったので、「25日にご飯でも食べる？」と言って、2人で会う約束をしました。クリスマスにレストランで食事をしていると、彼がプロポーズをしてくれて。ここからは早かったですね。どんどん話が進んで、交際から5か月後の3月30日に入籍しました。この日は冬美さんの誕生日なので、この日なら忘れないだろうと思って（笑）。

「生まれてくるのがちょっと遅かったね」と

── 結婚を決める前は、年齢差が24歳差あることについて考えたこともあったそうですが、結婚を決めたときはいかがでしたか？

藤さん：結婚を決めたときも今でもそうなんですけど、「あれ？こんなに歳が違ったっけ？」と思うくらい自然にいられますね。お互いの価値観や大事にしたいことも合うし、映画や音楽の話もマッチしているんです。彼は、私の世代が聞いているような曲も含めていろいろ知ってるし、音楽以外でも普段の会話でも、年齢差が全然気にならないんです。

あなたは私と会うために生まれてきたのに、ちょっと生まれてくるのが遅かったのねと、いう言い方をしながら今も仲よく過ごしています。

…

2017年3月に結婚した藤さんですが、当時は交際から5か月のスピード再婚に周りの人たちの驚きは大きかったといいます。新婚当初は夫のために料理を頑張りすぎて、腱鞘炎になることなどもあったそうですが、結婚8年目の今はより肩ひじ張らない関係になり、お互い過ごしやすい関係になったそうです。

取材・文／松永怜 写真提供／藤あや子