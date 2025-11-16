「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が16日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。東京・代々木第一体育館で15日に行われた格闘技イベントK−1のスペシャルラウンドガール衣装を投稿した。

「『K−1 WORLD MAX 2025』にスペシャルラウンドガールとして出演させて頂きました！！」と報告。「選手の皆さんの真剣な姿に刺激を受けつつ、私自身もその場に華を添えられていたら嬉しいです そして今回は、この日のために特別に作っていただいた“オリジナル衣装”で登場させていただきました スタイリストさんと一緒にデザインを考えた衣装を身にまとってリングに立つ時間は、まるで夢のようで一生の思い出です」と記し、白と青を基調としたデコルテ露出のミニスカートにニーハイロングブーツで絶対領域も披露したお気に入り衣装をアップした。

「K−1ファミリーの一員としてこれからも全力で盛り上げていけるよう頑張りたいと思います！ 応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました！」と今後の活動継続も意気込んだ。

ファンやフォロワーからも「癒しの天使」「日本で今一番の国宝級美女」「世界最高峰の可愛さ」「スタイルが別格過ぎる」「美脚美女」「クビレ〜〜〜」「衣装セクシーでお似合い」「爽やかさとゴージャス感」「リカちゃん人形みたい」「コスチューム姿にハートがノックアウト」などのコメントが寄せられた。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。