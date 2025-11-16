須田亜香里（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/16】元SKE48の須田亜香里が11月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿を披露した。

◆須田亜香里、ミニスカ衣装で美脚見せ


須田は「衣装ずらり！」と記し、自身が出演するテレビ愛知「千原ジュニアの愛知あたりまえワールド」（毎週土曜よる6時30分〜）を紹介。4パターンの衣装姿を披露し、白い大きなレース襟がガーリーな雰囲気のミニスカート衣装や、ヘソ出しインナーの上にカラフルな柄のシャツを羽織ったミニスカート衣装でスラリと伸びた美しい脚を披露した。

また、「少し前にジュニアさんが篠島の海苔をくださったよ 激うま！ありがとうございました」とコメントし、お笑い芸人の千原ジュニアからの差し入れのたくさんの海苔を前に笑顔のショットも公開している。

◆須田亜香里の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「眼福」「どれも魅力的」「理想のスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】