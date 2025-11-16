小さくて、頼もしい。1台10役の本格派、ラクラ・クッカー ミニ【ティファール】の電気圧力鍋がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
食材を入れて、ボタンを押すだけ。毎日がもっとおいしく、もっとラクに【ティファール】の電気圧力鍋がAmazonに登場!
ティファールの電気圧力鍋は、ラクラシリーズの中で最も小さくて軽い、1台10役の多機能モデル。 コンパクトながら、圧力・無水・温度調理などの本格調理が可能で、毎日の食事を手軽においしく仕上げる。食材を入れてボタンを押すだけで調理が始まり、調理中の時間を有効に使える設計となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
専用レシピは80種類以上を付属のレシピブックとWEBサイトで紹介。手軽な食材で簡単に作れるため、初めてでも安心して使える。圧力・煮る・焼く・蒸す・炊飯・炒め・スープ・温度調理・無水調理・鍋モードの10種類の調理モードを搭載し、レパートリーが広がる。
球状の煮込み鍋は熱循環に優れ、アルミニウム合金の本体がムラなく熱を伝え、食材の旨味を引き出す。
ワンプレート調理や鍋モードにも対応し、キッチンからテーブルへの移動もラクにできる3.3キログラムの軽量設計。こびりつきにくいコーティング加工で、毎日のお手入れも簡単。狭いスペースにも置けるサイズ感で、一人暮らしにもぴったりな電気圧力鍋。
