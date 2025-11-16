韓国発の人気アニメ「キャッチ！ティニピン」とコラボ！アクアシティお台場でクリスマスイベント「ハピハピ クリスマチュ!!」開催
アクアシティお台場は、お台場の冬を盛り上げるイベントとして、2025年11月15日(土)〜12月25日(木)の期間、韓国発の大人気アニメ「キャッチ！ティニピン」とコラボした特別企画「ハピハピ クリスマチュ!!」を開催する。
【画像】ティニピン・ツリー(イメージ)
今回の企画について、担当者に話を聞いた。
ーー意図や狙い、目的、ターゲットは？
お台場の冬を盛り上げるイベントとして、韓国発の大人気アニメ「キャッチ！ティニピン」とコラボした特別企画です。クリスマスに向けてお楽しみいただけるイベントを続々と開催します。
ーーイチオシ、目玉となるものは？
会期中は、さまざまなコンテンツを展開します。メイン会場となる3階のアクアアリーナには「ティニピン・ツリー」や「ティニピン」たちのパネル、作品をモチーフにしたカラフルなフォトブースが登場。原宿系クリエイター・しなこさんとのコラボグッズの展示ブースも登場します。また、アクアシティお台場限定の「キャッチ！ティニピンパーク」がオープンし、限定シールがもらえるスタンプラリーも開催。そのほかにも、キャラクターとの撮影会や雑誌「ニコラ」「ニコ☆プチ」の⼈気モデルに会えるコラボイベント、オリジナル缶バッチのプレゼントキャンペーンなど、さまざまなイベントでお楽しみいただけます。
ーーユーザーへのメッセージは？
今年の冬は、アクアシティお台場で「キャッチ！ティニピン」と一緒にクリスマスを楽しみませんか？皆様のご来館を、心よりお待ちしています。
■ハチュピンとの撮影会など、特別イベントを続々開催
未就学児からティーンまで幅広い世代の⽀持層を持つ、韓国発の大人気アニメ「キャッチ！ティニピン」がアクアシティお台場に登場し、クリスマスを彩るイベントを開催。
メイン会場となる3階のアクアアリーナには、キャラクターデザインのオーナメントが装飾された高さ約6.5メートルの「ティニピン・ツリー」が登場。また、ツリー周辺には「ティニピン」たちのパネルや、作品をモチーフにしたカラフルなフォトブースが広がる。
12月7日(日)は、ハチュピンが一日館長に就任。開店時間には入口で来場客を出迎えてくれるほか、ハチュピンと一緒に記念撮影ができる撮影会を実施。
また、原宿系クリエイター・しなこさんと「キャッチ！ティニピン」とのコラボ商品の11月発売を記念して、3階アクアアリーナにコラボグッズの展示ブースが登場。
さらに、12月13日(土)〜21日(日)はアクアシティお台場限定で、「キャッチ！ティニピンパーク」がオープン。限定グッズなどが販売されるほか、ぬりえ体験会や「キャッチ！ティニピン」シリーズの放映など、作品の世界観を思う存分楽しめる空間に変身。同期間中は、「ティニピンと館内探検」スタンプラリーも開催。すべてのスタンプを集めると先着で限定シールがもらえる。
そのほか、開催初日から2日間限定でオリジナルノベルティがもらえるキャンペーンを実施。以降も「キャッチ！ティニピン」のぬり絵でオリジナル巾着が作れるワークショップや、対象の飲食店舗を利用するとオリジナル缶バッジをもらえるキャンペーン、豪華賞品がもらえるクリスマス抽選会を実施。さらに、雑誌「ニコラ」「ニコ☆プチ」の⼈気モデルに会えるコラボイベントも開催と、クリスマスに向けてイベントを続々展開。
■「ハピハピ クリスマチュ!!」開催概要
開催期間：2025年11月15日(土)〜12月25日(木)
開催会場：3階 アクアアリーナ、ほか館内各所
※イベントは予告なく変更になる可能性あり
■約6.5メートルの「ティニピン・ツリー」
キャラクターデザインのオーナメントが装飾された、高さ約6.5メートルの「ティニピン・ツリー」が3階アクアアリーナに登場。ツリー周辺には、ハチュピン、ワワピン、ネネピン、ソソピン、ラッキーピンのパネルや作品をモチーフにしたカラフルなフォトブースが広がる。
■「ハピハピ クリスマチュ!!」SNS投稿キャンペーン
開催初日から2日間限定で、オリジナルノベルティがもらえるキャンペーンを実施。3階アクアアリーナに設置された「ティニピン・ツリー」の写真を撮り、「#アクアシティお台場」「#ハピハピクリスマチュ」をつけて、X(旧Twitter)、Instagram、TikTokいずれかに投稿し、当日3000円(合算不可)以上買い物をすると、先着で「ハピハピ クリスマチュ!!」オリジナルマグカップがもらえる。
開催日時：11月15日(土)・16日(日)11時〜21時
参加条件：投稿画面と当日3000円(合算不可)以上のレシートをスタッフに提示
オリジナルノベルティ：オリジナルマグカップ(各日先着50人)
受け渡し場所：3階インフォメーション
※一部お買上げレシート対象外店舗あり。詳しくは特設サイトで確認を
※ノベルティは1人1つまで
■ハチュピンの一日館長＆撮影会
ハチュピンが一日館長に就任！開店時間には入口で来場者を出迎えてくれるほか、ハチュピンと一緒に記念撮影ができる撮影会を実施。
開催日：12月7日(日)
【撮影会】
開催時間：13時〜、14時〜、16時〜(各回20分程度)
開催場所：3階 アクアアリーナ
参加方法：当日11時30分、13時、14時30分に3階インフォメーション前イベントスペースにて整理券を先着順で配布(各回先着50組)
※なくなり次第終了(参加無料)
※家族・グループでも参加可能。撮影は1カット
※カメラマン付き撮影会ではないので自身のカメラ・スマートフォンなどで撮影を
■「キャッチ！ティニピンパーク」
「キャッチ！ティニピン」のキーホルダーなどかわいいグッズを購入できる。そのほか、ぬりえ体験会、「キャッチ！ティニピン」シリーズの放映などで、作品の世界観を思う存分に楽しめる。
開催期間：12月13日(土)〜21日(日)11時〜17時
開催場所：3階インフォメーション前イベントスペース
※混雑時は入場を制限する場合あり
■「キャッチ！ティニピン」×「しなこ」コラボグッズの展示ブースが登場！
原宿系クリエイター・しなこさんと「キャッチ！ティニピン」の夢のコラボレーションが決定！コラボ商品の11月発売を記念して、3階アクアアリーナにコラボグッズの展示ブースが登場。ぬいぐるみなどオリジナルグッズも展示。購入は、1階「トイザらス・ベビーザらス」にて。さらに、12月に開催される「ラキラキ クリスマス抽選会」にて、しなこさん直筆サイン入りポスターが当たる。
※商品により入荷時期が異なる
開催期間：11月15日(土)〜12月25日(木)
開催場所：3階アクアアリーナ
■「ティニピンと館内探検」スタンプラリー
館内に設置された「ティニピン」のラリーポイントを巡るスタンプラリーを開催。5カ所すべてのスタンプを集めると、先着で「キャッチ！ティニピン」限定シールがもらえる。
開催期間：12月13日(土)〜21日(日)
個数：先着5000枚
賞品引換場所：3階インフォメーション前イベントスペース
賞品引換時間：各日11時〜17時
※スタンプラリーシートは各ラリースポットに設置。スタンプラリーシートがなくなり次第終了
※限定シールがなくなり次第、賞品の引き換えは終了
※限定シールは1人1枚まで
■Gap/GapKids ワークショップ
好きな「ティニピン」のデザインを選んで塗り絵を楽しめるワークショップ。完成した塗り絵は持ち帰りできるほか、300円でオリジナル巾着にできる。
開催日程：11月22日(土)、12月14日(日)
開催時間：12時〜15時30分、最終受付15時(各回先着10人、30分程度)
開催場所：3階インフォメーション前イベントスペース
参加費：【ぬり絵】無料【オリジナル巾着】300円
※オリジナル巾着は3階 Gap/GapKidsにて販売。希望者は会場スタッフに申し出を
■モグモグして缶バッジをGETしよう
対象の飲食店舗で飲食すると、「キャッチ！ティニピン」オリジナル缶バッジ(全5種類)をプレゼント。
開催期間：11月15日(土)〜30日(日)
配布場所：対象の各飲食店舗
配布対象：対象店舗で飲食した子ども、学生をはじめ、店舗スタッフへ申し出た人
個数：先着1万個
※対象の飲食店舗は特設サイトで確認を
※なくなり次第終了
※大人も参加可能
※1人1つまで
※オリジナル缶バッジの種類はランダム
■ティニピン大好き！「ニコラ」「ニコ☆プチ」の人気モデルがやってくる！
中高生向け雑誌「ニコラ」初のアイドルユニット・リコリリ(崎浜梨瑚さん、中瀬梨里さん)、「ニコ☆プチ」の人気モデル・末永ひなたさん、桃瀬りむさんが登場。「ティニピン」とコラボしたサイン会も開催。
開催日・ゲスト：11月23日(祝)リコリリ(崎浜梨瑚さん、中瀬梨里さん)／12月21日(日)末永ひなたさん、桃瀬りむさん
開催時間：13時〜、14時30分〜、15時30分〜(各回20分程度)
開催場所：3階アクアアリーナ
参加方法：開催時間の30分前よりアクアアリーナにて受付開始(各回先着50人)
参加条件：当日の対象店舗での2000円(合算不可)以上のレシート提示でサイン会に参加可能
※レシート対象店舗は特設サイトで確認を
■ラキラキ クリスマス抽選会
開催当日、館内利用4000円(合算不可)以上のレシート提示で抽選会に参加可能。「キャッチ！ティニピン」のおもちゃやアクアシティお台場利用券などの賞品が当たる。
開催日時：12月6日(土)・7日(日)、12月13日(土)・14日(日)、12月20日(土)・21日(日)12時〜21時
開催場所：3階インフォメーション前イベントスペース
参加条件：開催当日、館内利用4000円(合算不可)以上のレシートで1回(レシート1枚につき最大5回)
賞品情報：抽選で、しなこさんの直筆サイン入りポスターや、「キャッチ！ティニピン」グッズ、アクアシティお台場利用券などが当たる
※レシート・アクアシティお台場利用券は一部対象外店舗・商品がある。詳しくは特設サイトで確認を
■キャッチ！ティニピンとは
2020年から韓国で放送されている3DCGアニメで、現在、韓国でシーズン5まで放送されている。韓国では幼稚園児や⼩学校低学年だけでなく、⼈気アイドルなども巻き込み、男性やティーンなど含め、幅広い⽀持層を持つ⼤⼈気キャラクターに成⻑。⽇本ではシーズン1「キャッチ！ティニピン」、シーズン2「キラキラ キャッチ！ティニピン」がキッズステーションほか、各種動画配信サービス、YouTubeで放送・配信中。シーズン3「シークレット キャッチ！ティニピン」は2025年7⽉5⽇からキッズステーションで放送中。
■しなこさんプロフィール
バズるスイーツを次々と創り出す原宿系動画クリエイター！YouTubeでは主にASMR動画を投稿しており、動画内で作る奇抜でユーモアのあるスイーツが話題。原宿の店舗にてバズるスイーツを作り出すスイーツプロデューサーとしても活動している。また、2024年3月からはアーティストとして活動している。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
