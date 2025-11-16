滝沢眞規子、ホリデー感あふれる庭を披露「これが家なんてすごい」「高級リゾートホテルのお庭みたいですね」 大きなクリスマスツリーも紹介
3児の母でモデルの滝沢眞規子（47）が13日、自身のインスタグラムを更新。ライティング装飾でホリデー感が高まる自宅の庭を披露し「これが家なんてすごい」「高級リゾートホテルのお庭みたいですね」「素敵な雰囲気 クリスマスワクワク」と反響を呼んでいる。
【写真・動画】「高級リゾートホテルのお庭みたいですね」滝沢眞規子宅のホリデー感あふれる庭
滝沢は1つ前の投稿で、思い立ってクリスマスツリーを出し飾り付けたことを報告。
「今年はディオール様から頂いたフレグランスをつける素敵なオーナメントを中心に、あとは毎年集まってきたものを飾りました」「頂き物と子どもたちがイギリスから買ってきてくれたもののミックスです」と飾り付けのポイントを伝え、ゴージャスなツリーを写真と動画で紹介していた。
同日更新の次の投稿では「ついでにお庭もライトつけてみた」ことを明かし、同じく写真と動画をアップ。
「Amazonで1300円で買ったライトを2本、家にあった結束バンドでとめただけ 思ってたより明るくないけど、楽しそうになったからよしとします」と仕上がりには満足した様子で、「子どもたち喜んでくれるかな」と“母の顔”をのぞかせていた。
コメント欄には、ほかにも「お宅が素敵過ぎる」「センス最高！」「タキマキさんすべてがセンス良過ぎます」「愛ですね〜」「ほんと素敵なママ」「素敵過ぎて幸せな気分になります」「ツリーにお庭の装飾に疲れられたと思うので、ゆっくりして下さいね」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真・動画】「高級リゾートホテルのお庭みたいですね」滝沢眞規子宅のホリデー感あふれる庭
滝沢は1つ前の投稿で、思い立ってクリスマスツリーを出し飾り付けたことを報告。
「今年はディオール様から頂いたフレグランスをつける素敵なオーナメントを中心に、あとは毎年集まってきたものを飾りました」「頂き物と子どもたちがイギリスから買ってきてくれたもののミックスです」と飾り付けのポイントを伝え、ゴージャスなツリーを写真と動画で紹介していた。
「Amazonで1300円で買ったライトを2本、家にあった結束バンドでとめただけ 思ってたより明るくないけど、楽しそうになったからよしとします」と仕上がりには満足した様子で、「子どもたち喜んでくれるかな」と“母の顔”をのぞかせていた。
コメント欄には、ほかにも「お宅が素敵過ぎる」「センス最高！」「タキマキさんすべてがセンス良過ぎます」「愛ですね〜」「ほんと素敵なママ」「素敵過ぎて幸せな気分になります」「ツリーにお庭の装飾に疲れられたと思うので、ゆっくりして下さいね」など、さまざまな声が寄せられている。