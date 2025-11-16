三重県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキング！ 2位「伊勢市」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、三重県居住の20歳以上の男女1万2151人を対象に「住み続けたい街（自治体）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜三重県版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年（一部2020年を累積）をもとに集計しています。
本記事では、三重県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングを紹介します。
居住者からは「自然豊かで子育てしやすいし、高齢者も安心して暮らせる環境だと思う。スーパーや病院なども充実している」「歴史や伝統が深く、地域の人たちはそれを誇りに思い、大切にしていること。また、訪れる人たちはそのことに魅力を感じ、リスペクトしていること」「長年住み慣れており、頼れる知り合いが多い」といったコメントが寄せられています。
居住者からは「周辺にスーパーや病院、都会があるので、どこにでも出やすい」「田舎だけど近くに名古屋があり買い物などが便利」「保育園が預けやすい。待機児童が少ない」といった声が聞かれ、暮らしの快適さや子育て環境への満足度の高さがうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
2位：伊勢市／評点63.7／偏差値63.7伊勢市は、歴史・文化を感じる名所に恵まれた地です。京阪神や中京圏からの交通の便が良く、豊かな海と山の幸をはじめ四季折々の自然を全身で感じることができます。商業施設や医療機関も多く立地し、人々の賑わいと安心して生活することができる住環境が融合しています。
1位：三重郡朝日町／評点66.8／偏差値70.9三重郡朝日町は、唯一偏差値70台という高評価を得て、4年連続で1位となりました。三重県内で最も面積が小さい町ながら、国道1号線沿いの商業施設や2つの駅など、交通利便性が非常に高く、中京圏に近い立地も人気の理由といえます。
